freeze написав: Вы из разряда неисправимых оптимистов ))) Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.
А этот налог кто-нибудь платит? Если уже несколько лет из налоговой ни одного письма, добровольно сдаваться идут? Возьмите, мол, мои деньги!
Да, я каждый год хожу, и заставляю их выписывать мне счет, там пока суммы небольшие, но народец подходит, особенно в июне-июле, интересуется, сам наблюдал. Сейчас у нас на районе в центре обслуживания клиентов ДПС даже специальный человек сидит под вывеской - налог на землю и налог на недвижимость, говоришь ему идент.код, он сразу распечатывает счет на оплату налога.
В личном кабинете налогоплательщика есть все. Платишь онлайн через портмоне или изипей какой-нибудь (они прямо ссылки дают там) и все.
razor написав:В личном кабинете налогоплательщика есть все. Платишь онлайн через портмоне или изипей какой-нибудь (они прямо ссылки дают там) и все.
По моему только у тех кто есть в новом реестре недвижимости, то есть покупал, могу ошибаться, с 2011 года. Хотя обещали базу наполнять, но их там оптимизировали-сократили так, что дело туго идет по наполнению базы плательщиков.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Вы из разряда неисправимых оптимистов ))) Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.
А этот налог кто-нибудь платит? Если уже несколько лет из налоговой ни одного письма, добровольно сдаваться идут? Возьмите, мол, мои деньги!
Да, я каждый год хожу, и заставляю их выписывать мне счет, там пока суммы небольшие, но народец подходит, особенно в июне-июле, интересуется, сам наблюдал. Сейчас у нас на районе в центре обслуживания клиентов ДПС даже специальный человек сидит под вывеской - налог на землю и налог на недвижимость, говоришь ему идент.код, он сразу распечатывает счет на оплату налога.
Зашел в свой электронный кабинет. Нет у меня никаких начислений за недвижимость. Ну на нет и суда нет.