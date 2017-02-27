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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3717371837193720

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 243
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
30
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
19
выше 26
16%
40
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:28

  Libo написав:
  edvardd написав:о проснулись, я об этом 24го писал...:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa


$2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября.
Не дезориентируй людей. Пусть прикупят золота сейчас.
8) 8) 8)

тогда посмотрим, про мушку...

все под колпак (Мюллера)Авакова?
https://korrespondent.net/ukraine/41884 ... ytateliamy
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:32

  freeze написав:
kluychkooleg написав:
  freeze написав:
Вы из разряда неисправимых оптимистов )))
Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.


А этот налог кто-нибудь платит?
Если уже несколько лет из налоговой ни одного письма, добровольно сдаваться идут?
Возьмите, мол, мои деньги!


Да, я каждый год хожу, и заставляю их выписывать мне счет, там пока суммы небольшие, но народец подходит, особенно в июне-июле, интересуется, сам наблюдал.
Сейчас у нас на районе в центре обслуживания клиентов ДПС даже специальный человек сидит под вывеской - налог на землю и налог на недвижимость, говоришь ему идент.код, он сразу распечатывает счет на оплату налога.

В личном кабинете налогоплательщика есть все. Платишь онлайн через портмоне или изипей какой-нибудь (они прямо ссылки дают там) и все.
razor
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:44

Под вечер миняйло 90/95 хотя днем снижался до 80/87

Похоже что пойдем выше по курсу, куда не знаю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

razor написав:В личном кабинете налогоплательщика есть все. Платишь онлайн через портмоне или изипей какой-нибудь (они прямо ссылки дают там) и все.


По моему только у тех кто есть в новом реестре недвижимости, то есть покупал, могу ошибаться, с 2011 года. Хотя обещали базу наполнять, но их там оптимизировали-сократили так, что дело туго идет по наполнению базы плательщиков.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:50

  zzzzzz написав:Под вечер миняйло 90/95 хотя днем снижался до 80/87

Похоже что пойдем выше по курсу, куда не знаю.


завтра выйдет опять на мб отсекатель. будет сдерживать спрос и предложение в районе- 24.85 - 24.95
выше 25 боится паники, да и не время. друганы ещё сидят в огвз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:54

  freeze написав:
kluychkooleg написав:
  freeze написав:
Вы из разряда неисправимых оптимистов )))
Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.


А этот налог кто-нибудь платит?
Если уже несколько лет из налоговой ни одного письма, добровольно сдаваться идут?
Возьмите, мол, мои деньги!


Да, я каждый год хожу, и заставляю их выписывать мне счет, там пока суммы небольшие, но народец подходит, особенно в июне-июле, интересуется, сам наблюдал.
Сейчас у нас на районе в центре обслуживания клиентов ДПС даже специальный человек сидит под вывеской - налог на землю и налог на недвижимость, говоришь ему идент.код, он сразу распечатывает счет на оплату налога.


Зашел в свой электронный кабинет. Нет у меня никаких начислений за недвижимость.
Ну на нет и суда нет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:57

  zzzzzz написав:Под вечер миняйло 90/95 хотя днем снижался до 80/87

Похоже что пойдем выше по курсу, куда не знаю.

Была попытка "провокации", но не вышло :)

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Зашел в свой электронный кабинет. Нет у меня никаких начислений за недвижимость.
Ну на нет и суда нет.


а недвига есть???))
может её втихаря чёрные нотариусы переписали на др.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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