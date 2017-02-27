freeze написав: Вы из разряда неисправимых оптимистов ))) Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.
А этот налог кто-нибудь платит? Если уже несколько лет из налоговой ни одного письма, добровольно сдаваться идут? Возьмите, мол, мои деньги!
Да, я каждый год хожу, и заставляю их выписывать мне счет, там пока суммы небольшие, но народец подходит, особенно в июне-июле, интересуется, сам наблюдал. Сейчас у нас на районе в центре обслуживания клиентов ДПС даже специальный человек сидит под вывеской - налог на землю и налог на недвижимость, говоришь ему идент.код, он сразу распечатывает счет на оплату налога.
В личном кабинете налогоплательщика есть все. Платишь онлайн через портмоне или изипей какой-нибудь (они прямо ссылки дают там) и все.
razor написав:В личном кабинете налогоплательщика есть все. Платишь онлайн через портмоне или изипей какой-нибудь (они прямо ссылки дают там) и все.
По моему только у тех кто есть в новом реестре недвижимости, то есть покупал, могу ошибаться, с 2011 года. Хотя обещали базу наполнять, но их там оптимизировали-сократили так, что дело туго идет по наполнению базы плательщиков.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Вы из разряда неисправимых оптимистов ))) Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.
А этот налог кто-нибудь платит? Если уже несколько лет из налоговой ни одного письма, добровольно сдаваться идут? Возьмите, мол, мои деньги!
Да, я каждый год хожу, и заставляю их выписывать мне счет, там пока суммы небольшие, но народец подходит, особенно в июне-июле, интересуется, сам наблюдал. Сейчас у нас на районе в центре обслуживания клиентов ДПС даже специальный человек сидит под вывеской - налог на землю и налог на недвижимость, говоришь ему идент.код, он сразу распечатывает счет на оплату налога.
Зашел в свой электронный кабинет. Нет у меня никаких начислений за недвижимость. Ну на нет и суда нет.
zzzzzz написав:Под вечер миняйло 90/95 хотя днем снижался до 80/87
Похоже что пойдем выше по курсу, куда не знаю.
завтра выйдет опять на мб отсекатель. будет сдерживать спрос и предложение в районе- 24.85 - 24.95 выше 25 боится паники, да и не время. друганы ещё сидят в огвз.
я поменял крупную сумму по 23.6, на меня смотрели как на идиота, потом кассирша начала кому-то звонить и быстро что-то говорить, я думал вдруг ментам или подстава, потом было 22.9
Мечты сбываются (с) Гаспром
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 30 січ, 2020 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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