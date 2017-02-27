Додано: Чет 30 січ, 2020 20:13

edvardd написав: Libo написав: edvardd написав: о проснулись, я об этом 24го писал...:

https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa о проснулись, я об этом 24го писал...:



$2000.

В ночь с 3-го на 4-е ноября.

Не дезориентируй людей. Пусть прикупят золота сейчас.

$2000.В ночь с 3-го на 4-е ноября.Не дезориентируй людей. Пусть прикупят золота сейчас.

тогда посмотрим, про мушку...

тогда посмотрим, про мушку...

Не хотел говорить раньше времени, но ты меня вынуждаешь …В моем селе ходят упорные слухи, что следующим главой феда будет Джуди Шелтон (Judy Shelton). Коварнейшая и хитрющая сучка. Еще в 80-е призывала бороться с курсовыми манипуляциями, т.е. за доллар вниз. Более того, она тоже еще с 80-х за Бреттон Вудс 2.0 - т.е. за возвращению к золотому стандарту.Как в ожидании всего этого золото может вниз?Покупайте золото. Можете начать с столового серебра.Ставку в этом году фед понизит в июле или сентябре.За последние 50 лет ставка в год выборов обязательно менялась. В подавляющем большинстве случаев ДО выборов.