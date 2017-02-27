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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Фейковых объявлений накидали на покупку на меняйлах и похожих сайтах,дорогие доллары надо же продать,а на продажу настоящие.Картельный сговор. Они и не такое способны ,там договоренности. Можно вечером и помутить.
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:19
Не советую ориентироваться на дневные свечи с трейдингвью - много неточностей.
У инвестинга куда точнее, пускай и с соплями форекс кухни.
Сегодня по итогу был повешенный, или скорее даже додж, ждем завтра подтверждения вниз или фиксируем безвозвратную утрату
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:25
Если решение по ставке (и эффектный выход по .99) "внезапно" остудили панику (похоже, это было заложено многими - и в рост ДО 25, и в тактику нерезов на аукционах последние 2 недели - Морган про -2.5% еще 21.01 заявил), то завтра по Привату, после этих тонких игр на выдержку, может тупо выйти.
Решение ВС по делу связанности Суркисов и бейл-ин (не в пользу ПБ):
даст отмашку другим подвисшим судам (апел. хозсуд - оаск) - по самой национализации, продаже за 1 грн. В розыгрыше, впрямую, 2,5 лярда от МФО + более лярда претензий по бейл-ин:
Найденный на 25 компромис уже завтра м.б. подорван парой занесенных чемоданов.
Не стоило день подождать с решением о (не)сливе?
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:45
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:51
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:57
Нєа... Не буде... Багато хто не хоче! Та й не головне це! У мене вчора шквальний вітер повалив десяток туй висотою десь під три метри... Чесно скажу були сльози на очах! Ото неприємності!
Ну і хто переживав за вологу, то налило за два дні стільки скільки потрібно... Так що поки що все нормально... До посівної запас вологи буде! А далі життя покаже що робити...
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:02
Тож вони мабуть були висаджені на межі з сусідами, біля спільного паркану?
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:05
А не подскажите что если 2 квартиры и в разных городах. Две по 60 м2, одна соответственно льготная, то по тарифу какого города платить нужно?
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:13
Не хотел говорить раньше времени, но ты меня вынуждаешь …
В моем селе ходят упорные слухи, что следующим главой феда будет Джуди Шелтон (Judy Shelton). Коварнейшая и хитрющая сучка. Еще в 80-е призывала бороться с курсовыми манипуляциями, т.е. за доллар вниз. Более того, она тоже еще с 80-х за Бреттон Вудс 2.0 - т.е. за возвращению к золотому стандарту.
Как в ожидании всего этого золото может вниз?
Покупайте золото. Можете начать с столового серебра.
Ставку в этом году фед понизит в июле или сентябре.
За последние 50 лет ставка в год выборов обязательно менялась. В подавляющем большинстве случаев ДО выборов.
Востаннє редагувалось Libo в Чет 30 січ, 2020 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:13
Давайте номер карты или номер новой почты,вышлем денюжки или салфетки для впечатлительного дедушки
Так что завтра на МБ,успокоились или опять 25?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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