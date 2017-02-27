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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3719372037213722>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 244
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
30
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
41
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фейковых объявлений накидали на покупку на меняйлах и похожих сайтах,дорогие доллары надо же продать,а на продажу настоящие.Картельный сговор. :mrgreen: Они и не такое способны ,там договоренности. :)Можно вечером и помутить.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:19

  TylerTruman_ написав:
  escobar написав:Ну что, бойцы, кеды стерли?

нашугали биків двухсотим експотенційним мувінгом :wink: по сьогоднішньому закриттю на падаючу зірку розраховуєте?
Зображення

Не советую ориентироваться на дневные свечи с трейдингвью - много неточностей.
У инвестинга куда точнее, пускай и с соплями форекс кухни.

Сегодня по итогу был повешенный, или скорее даже додж, ждем завтра подтверждения вниз или фиксируем безвозвратную утрату :o
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:25

  zzzzzz написав:
  Sinbad777 написав:
  zzzzzz написав:Тут некоторых накрыл какой-то оптимизм.
Я не понял, с Приватом уже все порешали?
...
Ловлю мелкие движения по 1-2%
Все равно в долларах депо дают 3-4%


Если решение по ставке (и эффектный выход по .99) "внезапно" остудили панику (похоже, это было заложено многими - и в рост ДО 25, и в тактику нерезов на аукционах последние 2 недели - Морган про -2.5% еще 21.01 заявил), то завтра по Привату, после этих тонких игр на выдержку, может тупо выйти.
Решение ВС по делу связанности Суркисов и бейл-ин (не в пользу ПБ): https://ua.interfax.com.ua/news/economic/630663.html
даст отмашку другим подвисшим судам (апел. хозсуд - оаск) - по самой национализации, продаже за 1 грн. В розыгрыше, впрямую, 2,5 лярда от МФО + более лярда претензий по бейл-ин: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/638027.html
Найденный на 25 компромис уже завтра м.б. подорван парой занесенных чемоданов.
Не стоило день подождать с решением о (не)сливе?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:45

  Yuri_T написав:
  freeze написав:...могу ошибаться, с 2011 года...

с декабря 2012



Привет ФРИЗ !
...и вот скажите , что за Вами не присматривают ???



))))
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:51

  Yuri_T написав:
  freeze написав:...могу ошибаться, с 2011 года...

с декабря 2012

Купленно в 2005 , данные в налоговой есть , звонил проверял , так как площадь в пределах нормы уведомлений не присылали.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:57

  Yuri_61 написав:В этом году будет бакс па22?

Нєа... Не буде... Багато хто не хоче! Та й не головне це! У мене вчора шквальний вітер повалив десяток туй висотою десь під три метри... Чесно скажу були сльози на очах! Ото неприємності!
Ну і хто переживав за вологу, то налило за два дні стільки скільки потрібно... Так що поки що все нормально... До посівної запас вологи буде! А далі життя покаже що робити...
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:02

  Qwerty написав:
  Yuri_61 написав:В этом году будет бакс па22?

Нєа... Не буде... Багато хто не хоче! Та й не головне це! У мене вчора шквальний вітер повалив десяток туй висотою десь під три метри... Чесно скажу були сльози на очах! Ото неприємності!
Ну і хто переживав за вологу, то налило за два дні стільки скільки потрібно... Так що поки що все нормально... До посівної запас вологи буде! А далі життя покаже що робити...

Тож вони мабуть були висаджені на межі з сусідами, біля спільного паркану?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:05

  Natt написав:
  Игорь Алексеевич написав:у недвиги есть ещё ежегодный налог на недвиж., кто выходит за установленные законом кв.м. на кв, дома, гаражи и т.д. поэтому при покупке надо учитывать на кого её желательно оформить :roll:

В Киеве этот налог составляет около 71 грн. за каждый квадрат площади свыше 60 кв. метров. А в Одессе, например, чуть больше 4 грн. за кв. м. Скажите, эти суммы настолько существенны, что стоит рискнуть, оформив недвижимость на кого-то другого?

А не подскажите что если 2 квартиры и в разных городах. Две по 60 м2, одна соответственно льготная, то по тарифу какого города платить нужно?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:13

  edvardd написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:о проснулись, я об этом 24го писал...:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa


$2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября.
Не дезориентируй людей. Пусть прикупят золота сейчас.

тогда посмотрим, про мушку...


Не хотел говорить раньше времени, но ты меня вынуждаешь …
В моем селе ходят упорные слухи, что следующим главой феда будет Джуди Шелтон (Judy Shelton). Коварнейшая и хитрющая сучка. Еще в 80-е призывала бороться с курсовыми манипуляциями, т.е. за доллар вниз. Более того, она тоже еще с 80-х за Бреттон Вудс 2.0 - т.е. за возвращению к золотому стандарту.
Как в ожидании всего этого золото может вниз? :roll:
Покупайте золото. Можете начать с столового серебра. :lol:
Ставку в этом году фед понизит в июле или сентябре.
За последние 50 лет ставка в год выборов обязательно менялась. В подавляющем большинстве случаев ДО выборов. 8)
Востаннє редагувалось Libo в Чет 30 січ, 2020 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:13

  Qwerty написав: Чесно скажу були сльози на очах! Ото неприємності!
.

Давайте номер карты или номер новой почты,вышлем денюжки или салфетки для впечатлительного дедушки 8) 8)

Так что завтра на МБ,успокоились или опять 25?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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