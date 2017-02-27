razor написав:В личном кабинете налогоплательщика есть все. Платишь онлайн через портмоне или изипей какой-нибудь (они прямо ссылки дают там) и все.
По моему только у тех кто есть в новом реестре недвижимости, то есть покупал, могу ошибаться, с 2011 года. Хотя обещали базу наполнять, но их там оптимизировали-сократили так, что дело туго идет по наполнению базы плательщиков.
Я покупал с 2014го несколько объектов. Почему то только 1 в реестре у них. Ходил узнавать в налоговую почему письма счастья не приходят, сказали у вас только одна в пределах 60м2 , идите гуляйте. На что я ответил мол не может быть, у меня есть еще 1, - сказали принести документы и они внесут в реестр. Сказал ОК и ушел сконцами, аривидерчи П.С. Электронную выписку делал, там все мои обьекты есть.
нашугали биків двухсотим експотенційним мувінгом по сьогоднішньому закриттю на падаючу зірку розраховуєте?
Сегодня по итогу был повешенный, или скорее даже додж, ждем завтра подтверждения вниз или фиксируем безвозвратную утрату
схоже, вам на інвестінгу намалювали туфту, відкриття із гепом сьогодні не було, подивіться уважно, які були ціни відкриття-закриття та який хай брали, ... якщо говрити про неточність, то може не падаюча зірка, а додж, але точно не повішаний, ... але в любому випадку, для виконання цих свічних патернів необхідно => щоб завтра ведмеді всипали парнокопитним ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
$2000. В ночь с 3-го на 4-е ноября. Не дезориентируй людей. Пусть прикупят золота сейчас.
тогда посмотрим, про мушку...
Не хотел говорить раньше времени, но ты меня вынуждаешь … В моем селе ходят упорные слухи, что следующим главой феда будет Джуди Шелтон (Judy Shelton). Коварнейшая и хитрющая сучка. Еще в 80-е призывала бороться с курсовыми манипуляциями, т.е. за доллар вниз. Более того, она тоже еще с 80-х за Бреттон Вудс 2.0 - т.е. за возвращению к золотому стандарту. Как в ожидании всего этого золото может вниз? Покупайте золото. Можете начать с столового серебра. Ставку в этом году фед понизит в июле или сентябре. За последние 50 лет ставка в год выборов обязательно менялась. В подавляющем большинстве случаев ДО выборов. [/quote] Так Пауэлу до 22 года ещё тарахтеть, а до этого времени....