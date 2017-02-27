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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3719372037213722

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 244
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
30
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
41
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:14

  freeze написав:
razor написав:В личном кабинете налогоплательщика есть все. Платишь онлайн через портмоне или изипей какой-нибудь (они прямо ссылки дают там) и все.


По моему только у тех кто есть в новом реестре недвижимости, то есть покупал, могу ошибаться, с 2011 года. Хотя обещали базу наполнять, но их там оптимизировали-сократили так, что дело туго идет по наполнению базы плательщиков.

Я покупал с 2014го несколько объектов. Почему то только 1 в реестре у них.
Ходил узнавать в налоговую почему письма счастья не приходят, сказали у вас только одна в пределах 60м2 , идите гуляйте. На что я ответил мол не может быть, у меня есть еще 1, - сказали принести документы и они внесут в реестр. Сказал ОК и ушел сконцами, аривидерчи :mrgreen:
П.С. Электронную выписку делал, там все мои обьекты есть.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:15

  escobar написав:
  TylerTruman_ написав:
  escobar написав:Ну что, бойцы, кеды стерли?

нашугали биків двухсотим експотенційним мувінгом :wink: по сьогоднішньому закриттю на падаючу зірку розраховуєте?

Сегодня по итогу был повешенный, или скорее даже додж, ждем завтра подтверждения вниз или фиксируем безвозвратную утрату :o

схоже, вам на інвестінгу намалювали туфту, відкриття із гепом сьогодні не було, подивіться уважно, які були ціни відкриття-закриття та який хай брали, ... якщо говрити про неточність, то може не падаюча зірка, а додж, але точно не повішаний, ... але в любому випадку, для виконання цих свічних патернів необхідно => щоб завтра ведмеді всипали парнокопитним ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Зашел в свой электронный кабинет. Нет у меня никаких начислений за недвижимость.
Ну на нет и суда нет.
Тоже самое! Сегодня проверял. И за прошлые годы тоже.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:17

  Vadim V написав:Тож вони мабуть були висаджені на межі з сусідами, біля спільного паркану?

Это были хозяйские,вернутся с отдыха работодатели,что дедушка скажет?

Неусмотрел шайтан,короче беда,несколько пенсий долой,органы уже не те,рассчитываться нечем :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:32

  edvardd написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:о проснулись, я об этом 24го писал...:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa


$2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября.
Не дезориентируй людей. Пусть прикупят золота сейчас.

тогда посмотрим, про мушку...


Не хотел говорить раньше времени, но ты меня вынуждаешь …
В моем селе ходят упорные слухи, что следующим главой феда будет Джуди Шелтон (Judy Shelton). Коварнейшая и хитрющая сучка. Еще в 80-е призывала бороться с курсовыми манипуляциями, т.е. за доллар вниз. Более того, она тоже еще с 80-х за Бреттон Вудс 2.0 - т.е. за возвращению к золотому стандарту.
Как в ожидании всего этого золото может вниз? :roll:
Покупайте золото. Можете начать с столового серебра. :lol:
Ставку в этом году фед понизит в июле или сентябре.
За последние 50 лет ставка в год выборов обязательно менялась. В подавляющем большинстве случаев ДО выборов. 8)[/quote]
Так Пауэлу до 22 года ещё тарахтеть, а до этого времени....
edvardd
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