razor написав:В личном кабинете налогоплательщика есть все. Платишь онлайн через портмоне или изипей какой-нибудь (они прямо ссылки дают там) и все.
По моему только у тех кто есть в новом реестре недвижимости, то есть покупал, могу ошибаться, с 2011 года. Хотя обещали базу наполнять, но их там оптимизировали-сократили так, что дело туго идет по наполнению базы плательщиков.
Я покупал с 2014го несколько объектов. Почему то только 1 в реестре у них. Ходил узнавать в налоговую почему письма счастья не приходят, сказали у вас только одна в пределах 60м2 , идите гуляйте. На что я ответил мол не может быть, у меня есть еще 1, - сказали принести документы и они внесут в реестр. Сказал ОК и ушел сконцами, аривидерчи П.С. Электронную выписку делал, там все мои обьекты есть.
нашугали биків двухсотим експотенційним мувінгом по сьогоднішньому закриттю на падаючу зірку розраховуєте?
Сегодня по итогу был повешенный, или скорее даже додж, ждем завтра подтверждения вниз или фиксируем безвозвратную утрату
схоже, вам на інвестінгу намалювали туфту, відкриття із гепом сьогодні не було, подивіться уважно, які були ціни відкриття-закриття та який хай брали, ... якщо говрити про неточність, то може не падаюча зірка, а додж, але точно не повішаний, ... але в любому випадку, для виконання цих свічних патернів необхідно => щоб завтра ведмеді всипали парнокопитним ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
$2000. В ночь с 3-го на 4-е ноября. Не дезориентируй людей. Пусть прикупят золота сейчас.
тогда посмотрим, про мушку...
Не хотел говорить раньше времени, но ты меня вынуждаешь … В моем селе ходят упорные слухи, что следующим главой феда будет Джуди Шелтон (Judy Shelton). Коварнейшая и хитрющая сучка. Еще в 80-е призывала бороться с курсовыми манипуляциями, т.е. за доллар вниз. Более того, она тоже еще с 80-х за Бреттон Вудс 2.0 - т.е. за возвращению к золотому стандарту. Как в ожидании всего этого золото может вниз? Покупайте золото. Можете начать с столового серебра. Ставку в этом году фед понизит в июле или сентябре. За последние 50 лет ставка в год выборов обязательно менялась. В подавляющем большинстве случаев ДО выборов. [/quote] Так Пауэлу до 22 года ещё тарахтеть, а до этого времени....
Евро подскочил выше 70 рублей на фоне падения цен на нефть
На торгах в четверг рубль вновь ускорил падение, следуя за ценами на нефть, валютами развивающихся стран и фондовыми индексами по всему миру.
С первых же секунд сессии на МосБирже курс доллара «гэпом» прибавил 19 копеек, а к 18.58 мск ускорил рост в 5 раз: сделки с расчетом «завтра» заключались по 63,49 рубля за доллар - максимальному курсу с 11 декабря (+94 копейки). Евро подскочил на 1,13 рубля и пробил отметку 70 рублей. Зафиксированный курс - 70,05 рубля на 18.58 мск - стал максимальным за 6 недель. «Валютный рынок остается под давлением дешевеющей нефти», - констатирует начальник управления операций на фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Фьючерсы на Brent теряют 2,2% и торгуются по 57,67 доллара за баррель, медленно, но уверенно приближаясь к «точке кипения» российского бюджета. В прошлом году федеральную казну удалось сбалансировать при нефти по 49 долларов за баррель, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Для бюджета-2020 критический уровень выше из-за 500 млрд рублей расходов на социальные поручения Владимира Путина. В правительстве России условным «водоразделом» считают отметку 60 долларов - если цены закрепятся ниже, Москва готова присоединиться к решению ОПЕК продлить сделку по сокращению добычи нефти, рассказал Reuters осведомленный источник. В начале следующей недели страны картеля созывают экстренное заседание, чтобы обсудить меры по поддержке рынка. На опасениях за расползающийся по миру коронавирус, число заболевших которым превысило 8 тысяч человек, капитал уходит из рисковых активов в защитные. Фондовый торги в Европе завершились снижением EuroStoxx50 на 1,2%, сессия в Нью-Йорке открылась просадкой индексов на 0,5-0,6%. Индекс РТС завершил торги в минусе на 1,62%, индекс МосБиржи - на 0,69%. Бразильский реал потерял 0,7% за день и 6,2% с начала года, вплотную приблизившись к историческому минимуму. Индийская рупия дешевеет на 0,3%, тайский бат - на 0,82%, мексиканский песо - на 0,41%. «Рынки обеспокоены предстоящим заседанием ВОЗ», где может принято решение объявить вспышку вируса чрезвычайной ситуацией глобального масштаба, говорит глава аналитики Pepperstone в Мельбурне Крис Уэстон. Рубль дешевеет быстрее валют-аналогов, но это главным образом реакция на его «перекупленность» - упавшие курсы манят на рынок спекулянтов, и видны пока редкие, но крупные закупки валюты, отмечает персональный брокер ИФК «Солид» Дмитрий Балакин. Если нефть обвалится до 40 долларов, то курс доллара взлетит до 80 рублей, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Впрочем, сценарий сильного падения нефтяных котировок маловероятен, оговаривается он: техническая цель по рублю - 65 за доллар. Если этот уровень будет пробит, курс может подняться до 67-67,8 рубля, но, это «скорее, будет локальным движением», отмечает Локтюхов.
bugalter написав:Фейковых объявлений накидали на покупку на меняйлах и похожих сайтах,дорогие доллары надо же продать,а на продажу настоящие.Картельный сговор. Они и не такое способны ,там договоренности. Можно вечером и помутить.
В многократно проверенных обменках 24,90 - 25,00. Это не фейк.
andrein написав:А почему бы и не "помочь" аграриям с посевной. К середине марта курс 30, в сентябре 25. Аграрная супердержава все-таки.
вот тут все говорят что на посевную надо сдавать доллары , но есть одно но 1) запчасти к технике сплошь и рядом импортные как и техника 2) соляра импортная 3) семена импортные 4) удобрения ? ( не знаю вроде бы и нашые есть какие-то ) 5)зарплаты трактористам ? - так это копейки 6) пестициды, гербициды ( не знаю как ситуация) двойная конвертация получиться купить импортные запчасти и соляру за гривну тут и для этого слить доллар То есть для посевной все будет покупаться импортное Объясните на пальцах что отечественного надо купить на посевную ? то есть торговый баланс должен во время посевной еще ухудшиться , может это аукнется не сразу , но почему гривна должна укрепляться во время для посевной?
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа