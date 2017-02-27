На торгах в четверг рубль вновь ускорил падение, следуя за ценами на нефть, валютами развивающихся стран и фондовыми индексами по всему миру.



С первых же секунд сессии на МосБирже курс доллара «гэпом» прибавил 19 копеек, а к 18.58 мск ускорил рост в 5 раз: сделки с расчетом «завтра» заключались по 63,49 рубля за доллар - максимальному курсу с 11 декабря (+94 копейки).

Евро подскочил на 1,13 рубля и пробил отметку 70 рублей. Зафиксированный курс - 70,05 рубля на 18.58 мск - стал максимальным за 6 недель.

«Валютный рынок остается под давлением дешевеющей нефти», - констатирует начальник управления операций на фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Фьючерсы на Brent теряют 2,2% и торгуются по 57,67 доллара за баррель, медленно, но уверенно приближаясь к «точке кипения» российского бюджета.

В прошлом году федеральную казну удалось сбалансировать при нефти по 49 долларов за баррель, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Для бюджета-2020 критический уровень выше из-за 500 млрд рублей расходов на социальные поручения Владимира Путина.

В правительстве России условным «водоразделом» считают отметку 60 долларов - если цены закрепятся ниже, Москва готова присоединиться к решению ОПЕК продлить сделку по сокращению добычи нефти, рассказал Reuters осведомленный источник. В начале следующей недели страны картеля созывают экстренное заседание, чтобы обсудить меры по поддержке рынка.

На опасениях за расползающийся по миру коронавирус, число заболевших которым превысило 8 тысяч человек, капитал уходит из рисковых активов в защитные. Фондовый торги в Европе завершились снижением EuroStoxx50 на 1,2%, сессия в Нью-Йорке открылась просадкой индексов на 0,5-0,6%.

Индекс РТС завершил торги в минусе на 1,62%, индекс МосБиржи - на 0,69%. Бразильский реал потерял 0,7% за день и 6,2% с начала года, вплотную приблизившись к историческому минимуму. Индийская рупия дешевеет на 0,3%, тайский бат - на 0,82%, мексиканский песо - на 0,41%.

«Рынки обеспокоены предстоящим заседанием ВОЗ», где может принято решение объявить вспышку вируса чрезвычайной ситуацией глобального масштаба, говорит глава аналитики Pepperstone в Мельбурне Крис Уэстон.

Рубль дешевеет быстрее валют-аналогов, но это главным образом реакция на его «перекупленность» - упавшие курсы манят на рынок спекулянтов, и видны пока редкие, но крупные закупки валюты, отмечает персональный брокер ИФК «Солид» Дмитрий Балакин.

Если нефть обвалится до 40 долларов, то курс доллара взлетит до 80 рублей, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Впрочем, сценарий сильного падения нефтяных котировок маловероятен, оговаривается он: техническая цель по рублю - 65 за доллар. Если этот уровень будет пробит, курс может подняться до 67-67,8 рубля, но, это «скорее, будет локальным движением», отмечает Локтюхов.