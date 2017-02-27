bugalter написав:Фейковых объявлений накидали на покупку на меняйлах и похожих сайтах,дорогие доллары надо же продать,а на продажу настоящие.Картельный сговор. Они и не такое способны ,там договоренности. Можно вечером и помутить.
В многократно проверенных обменках 24,90 - 25,00. Это не фейк.
fin написав:А пока обдумываю риск размещения депо в ощаде под 13,25% на полгода.
ну ведь все же банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов , тем более если вы гривну туда вкладываете то и риска выдачи не по тому курсу при банкротстве банка нету, так чего не выбрать банк с нормальным процентом типа 16,5 %
1) Ощад не является 2) размер гарантии фонда скромен, всего 200к
1) ощад не люблю и приват тоже там всегда очереди 2) на первый взгляд если не искать, есть как минимум 2-3 банка с 16,5% это например Монобанк и А-банк, можно еще искать
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Так, депозитні ставки будуть ще падати та падати слідом за обліковою ставкою... А ось тим, хто каже, що почнеться масовий виніс депозитів, нагадаю, що наприклад у перших рядах по депозитному портфелю - аваль та укрсиб, в яких ставки завжди були мізерні, але це не впливало на їх вкладників. Цікаво, а ці банки до скількох будуть знижувати свої ставки - до 0 ?
1finanсier написав:Так, депозитні ставки будуть ще падати та падати слідом за обліковою ставкою... А ось тим, хто каже, що почнеться масовий виніс депозитів, нагадаю, що наприклад у перших рядах по депозитному портфелю - аваль та укрсиб, в яких ставки завжди були мізерні, але це не впливало на їх вкладників. Цікаво, а ці банки до скількох будуть знижувати свої ставки - до 0 ?
Подозреваю что в банках типа Аваля столуются в основном юрики. Никого не знаю из физиков ктобы с ними имел дело да и зачем ? Юрикам не приходится надеяться на фонд гарантирования, поэтому железобетонная надежность банка выходжит на первый план, ставки там уже дело 10-е, даже не второе.