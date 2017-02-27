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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3721372237233724>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 244
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
30
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
41
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:19

  kluychkooleg написав:
  bugalter написав:Фейковых объявлений накидали на покупку на меняйлах и похожих сайтах,дорогие доллары надо же продать,а на продажу настоящие.Картельный сговор. :mrgreen: Они и не такое способны ,там договоренности. :)Можно вечером и помутить.


В многократно проверенных обменках 24,90 - 25,00.
Это не фейк.
Дай ,бог.Мой опыт немножко другой.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:21

  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:
  fin написав:А пока обдумываю риск размещения депо в ощаде под 13,25% на полгода.

ну ведь все же банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов , тем более если вы гривну туда вкладываете то и риска выдачи не по тому курсу при банкротстве банка нету, так чего не выбрать банк с нормальным процентом типа 16,5 % :?:



1) Ощад не является
2) размер гарантии фонда скромен, всего 200к
1) ощад не люблю и приват тоже там всегда очереди 2) на первый взгляд если не искать, есть как минимум 2-3 банка с 16,5% это например Монобанк и А-банк, можно еще искать
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:31

  somilitark написав:
  Qwerty написав: Чесно скажу були сльози на очах! Ото неприємності!
.

Давайте номер карты или номер новой почты,вышлем денюжки или салфетки для впечатлительного дедушки 8) 8)

Так что завтра на МБ,успокоились или опять 25?

Пой нам только снится.Опять 25.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:56

  escobar написав:
  TylerTruman_ написав:
  escobar написав:Ну что, бойцы, кеды стерли?

нашугали биків двухсотим експотенційним мувінгом :wink: по сьогоднішньому закриттю на падаючу зірку розраховуєте?
Зображення

Не советую ориентироваться на дневные свечи с трейдингвью - много неточностей.
У инвестинга куда точнее, пускай и с соплями форекс кухни.

Сегодня по итогу был повешенный, или скорее даже додж, ждем завтра подтверждения вниз или фиксируем безвозвратную утрату :o


это не ветка трейдеров...нафига сюда тянуть эту пургу ...просто смех...в гривне это ни как не применимо
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так, депозитні ставки будуть ще падати та падати слідом за обліковою ставкою... А ось тим, хто каже, що почнеться масовий виніс депозитів, нагадаю, що наприклад у перших рядах по депозитному портфелю - аваль та укрсиб, в яких ставки завжди були мізерні, але це не впливало на їх вкладників. Цікаво, а ці банки до скількох будуть знижувати свої ставки - до 0 ? ;-)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:03

  1finanсier написав:Так, депозитні ставки будуть ще падати та падати слідом за обліковою ставкою... А ось тим, хто каже, що почнеться масовий виніс депозитів, нагадаю, що наприклад у перших рядах по депозитному портфелю - аваль та укрсиб, в яких ставки завжди були мізерні, але це не впливало на їх вкладників. Цікаво, а ці банки до скількох будуть знижувати свої ставки - до 0 ? ;-)


Подозреваю что в банках типа Аваля столуются в основном юрики. Никого не знаю из физиков ктобы с ними имел дело, да и зачем ? Юрикам не приходится надеяться на фонд гарантирования, поэтому железобетонная надежность банка выходит на первый план, ставки там уже дело 10-е, даже не второе.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:06

  1finanсier написав:Так, депозитні ставки будуть ще падати та падати слідом за обліковою ставкою... А ось тим, хто каже, що почнеться масовий виніс депозитів, нагадаю, що наприклад у перших рядах по депозитному портфелю - аваль та укрсиб, в яких ставки завжди були мізерні, але це не впливало на їх вкладників. Цікаво, а ці банки до скількох будуть знижувати свої ставки - до 0 ? ;-)

Так в авале уже такие же ставки как в привате. Пишут, что 12-13%. Интересно, что у них было 8, когда у других было 20.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:34

  hxbbgaf написав:
  1finanсier написав:Так, депозитні ставки будуть ще падати та падати слідом за обліковою ставкою... А ось тим, хто каже, що почнеться масовий виніс депозитів, нагадаю, що наприклад у перших рядах по депозитному портфелю - аваль та укрсиб, в яких ставки завжди були мізерні, але це не впливало на їх вкладників. Цікаво, а ці банки до скількох будуть знижувати свої ставки - до 0 ? ;-)

Так в авале уже такие же ставки как в привате. Пишут, что 12-13%. Интересно, что у них было 8, когда у других было 20.



:shock:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.aval.ua/ru/privatnim-osobam ... i-programi

Так,посмотрел увидел удивился....
Никогда банки такого типа не рассматривал в качестве хотябыб манюсенького заработка..
Сказки про Наш Западный капитал,кроме смешинок, даже не реагировал.

Правила игры в Стране - всегда одинаковы. :mrgreen: :wink: :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:42

Libo
Ally Bank Годовая процентная доходность - 2% Marcus - 2.15%

отжешь гады:
Маркус предлагает необеспеченные личные кредиты от 3500 до 30 000 долларов. Ставки варьируются от 6,99% до 23,99% годовых, а сроки кредитования варьируются от 36 до 72 месяцев. Например, ссуда в размере 15 000 долл. США под 12,99% годовых с 48 ежемесячными выплатами в срок 402,33 долл. США предполагаемая общая стоимость составит приблизительно 19 312 долл. США.
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 30 січ, 2020 22:50, всього редагувалось 2 разів.
edvardd
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