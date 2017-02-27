1finanсier написав:Так, депозитні ставки будуть ще падати та падати слідом за обліковою ставкою... А ось тим, хто каже, що почнеться масовий виніс депозитів, нагадаю, що наприклад у перших рядах по депозитному портфелю - аваль та укрсиб, в яких ставки завжди були мізерні, але це не впливало на їх вкладників. Цікаво, а ці банки до скількох будуть знижувати свої ставки - до 0 ?
Так в авале уже такие же ставки как в привате. Пишут, что 12-13%. Интересно, что у них было 8, когда у других было 20.
BANK OF AMERICA
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И, еще, очень красивая история на Хистори, как Джаннини, на лошадях ,вывез из горевшего города грошики клиентов и, уже, через 2 дня, выдавал их страждущим с деревянной полки на месте сгоревшего банка....
Востаннє редагувалось дарий в Чет 30 січ, 2020 22:55, всього редагувалось 1 раз.
действительно, Аваль ставками на сегодня удивил - сколько его помню . ставки по депо там были в разы меньше рыночных. Думал на сегодня с этим своим трендом он вообще в минуса ушел, ан нет , держится - борется за клиента. И такая ситуация с китами банковского сектора намекает что до обвала депоставок в 0 сродни европам и америкам, еще далеко.
Surfer написав:действительно, Аваль ставками на сегодня удивил - сколько его помню . ставки по депо там были в разы меньше рыночных. Думал на сегодня с этим своим трендом он вообще в минуса ушел, ан нет , держится - борется за клиента. И такая ситуация с китами банковского сектора намекает что до обвала депоставок в 0 сродни европам и америкам, еще далеко.
в Запорожье Аваль съёживается по объёму, Альфа кстати тоже...