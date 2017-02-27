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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3721372237233724

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 244
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
30
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
41
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:45

  Libo написав:
  hxbbgaf написав:
  1finanсier написав:Так, депозитні ставки будуть ще падати та падати слідом за обліковою ставкою... А ось тим, хто каже, що почнеться масовий виніс депозитів, нагадаю, що наприклад у перших рядах по депозитному портфелю - аваль та укрсиб, в яких ставки завжди були мізерні, але це не впливало на їх вкладників. Цікаво, а ці банки до скількох будуть знижувати свої ставки - до 0 ? ;-)

Так в авале уже такие же ставки как в привате. Пишут, что 12-13%. Интересно, что у них было 8, когда у других было 20.


:shock:
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$100,000 – $249,999
$250,000 +

Special interest rate /
APY:1
0.65% / 0.34%
0.75% / 0.39%
0.85% / 0.44%
0.95% / 0.49%
1.10% / 0.57%


Во Либо решил подняться! - Умничка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Italy

И, еще, очень красивая история на Хистори, как Джаннини, на лошадях ,вывез из горевшего города грошики клиентов и, уже, через 2 дня, выдавал их страждущим с деревянной полки на месте сгоревшего банка.... :D :!: 8)
Востаннє редагувалось дарий в Чет 30 січ, 2020 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

действительно, Аваль ставками на сегодня удивил - сколько его помню . ставки по депо там были в разы меньше рыночных. Думал на сегодня с этим своим трендом он вообще в минуса ушел, ан нет , держится - борется за клиента. И такая ситуация с китами банковского сектора намекает что до обвала депоставок в 0 сродни европам и америкам, еще далеко.
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:57

ВООЗ оголосила надзвичайний стан через коронавірус https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/30/7238938/
:shock:
То що там на рахунок 25 на завтра?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:02

  Surfer написав:действительно, Аваль ставками на сегодня удивил - сколько его помню . ставки по депо там были в разы меньше рыночных. Думал на сегодня с этим своим трендом он вообще в минуса ушел, ан нет , держится - борется за клиента. И такая ситуация с китами банковского сектора намекает что до обвала депоставок в 0 сродни европам и америкам, еще далеко.

в Запорожье Аваль съёживается по объёму, Альфа кстати тоже...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:03

  Sirchyk написав:ВООЗ оголосила надзвичайний стан через коронавірус https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/30/7238938/
:shock:
То що там на рахунок 25 на завтра?

А рынки чего-то вверх пошли. Против американского печатного станка и выкупа с него даже вирус бессилен.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:10

  zzzzzz написав:-2,5 п.п. до 11% снизили.


коли наступне падіння ставки?
прошу пардону, перегляд :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:34

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в березні. до 10% 8)
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:38

  yama написав:
  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:ну ведь все же банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов , тем более если вы гривну туда вкладываете то и риска выдачи не по тому курсу при банкротстве банка нету, так чего не выбрать банк с нормальным процентом типа 16,5 % :?:

1) Ощад не является
2) размер гарантии фонда скромен, всего 200к


1) ощад не люблю и приват тоже там всегда очереди
2) на первый взгляд если не искать, есть как минимум 2-3 банка с 16,5% это например Монобанк и А-банк, можно еще искать


1) В сучасних відділеннях є віп-зали, персональні менеджери тощо. В черзі стояти не обов'язково. В приваті, наприклад, на всіх касах суми від 50к без черги. А депозитники також без черги обслуговуються.
2) ніяких а- чи моно- банків в Сєвєродонецьку, зокрема, взагалі немає.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:банка с 16,5% это например Монобанк и А-банк, можно еще искать


Абанк вже менше http://prntscr.com/qvaijb
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

sergey_sryvkin написав:2) ніяких а- чи моно- банків в Сєвєродонецьку, зокрема, взагалі немає.

Моно є скрізь, в Сєвєродонецьку, зокрема, карти видають. Закинути на депо можна в будь-якому куточку України. До Бахмута й А-банки рукою подати при бажанні))
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