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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3722372337243725

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 244
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
30
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
41
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:09

  stryzhko написав:
sergey_sryvkin написав:2) ніяких а- чи моно- банків в Сєвєродонецьку, зокрема, взагалі немає.

Моно є скрізь, в Сєвєродонецьку, зокрема, карти видають.

Наскільки я розумію, в монобанка взагалі немає відділень, і смартфоном я не користуюсь.

  stryzhko написав: Закинути на депо можна в будь-якому куточку України. До Бахмута й А-банки рукою подати при бажанні))

Ви колись "подавали рукою" до Бахмута, чи теоретизуєте?..
Та й працювати з банком в іншому місті, при наявності десятка інших банків поруч - якось тупо.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нацбанк не ожидает влияния нового китайского вируса на экономику Украины
Влияние на мировые рынки эпидемии нового "уханьского" коронавируса соответствует предыдущим подобным эпидемиям, поэтому основания пересматривать макропоказатели из-за "уханьского" коронавируса отсутствуют.
Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ничего необычного по сравнению с предыдущими не происходит… Нет оснований считать, что это будет иметь значительное влияние на макроэкономические показатели", – сказал замглавы Нацбанка.

Сологуб отметил, что некоторое воздействие на товарные и финансовые рынки новая эпидемия уже оказала, однако считается, что на долгосрочные показатели это не возымеют значительное влияние.

В частности, по словам замглавы Нацбанка, выросли ставки облигаций развивающихся стран, однако одновременно выросли и котировки акций фармацевтических компаний.


Глава ВОЗ не видит необходимости в ограничениях международных поездок и торговли из-за коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг заявил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

"ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, нет необходимости для того, чтобы принимать меры, связанные с ограничениями международных поездок и торговли.

Глава ВОЗ отметил, что организация "усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку" заболевания.

"Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой - слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации", - добавил он.

Ранее в четверг ВОЗ объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания.

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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:52

  Surfer написав:Никого не знаю из физиков ктобы с ними имел дело, да и зачем ?

действительно, странные люди.
кассы для клиентов премиум-банкинга постоянно в очередях.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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