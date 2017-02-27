Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг заявил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю."ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов", - сказал он на пресс-конференции.По его словам, нет необходимости для того, чтобы принимать меры, связанные с ограничениями международных поездок и торговли.Глава ВОЗ отметил, что организация "усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку" заболевания."Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой - слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации", - добавил он.Ранее в четверг ВОЗ объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания.