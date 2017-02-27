Нацбанк не ожидает влияния нового китайского вируса на экономику Украины Влияние на мировые рынки эпидемии нового "уханьского" коронавируса соответствует предыдущим подобным эпидемиям, поэтому основания пересматривать макропоказатели из-за "уханьского" коронавируса отсутствуют. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ничего необычного по сравнению с предыдущими не происходит… Нет оснований считать, что это будет иметь значительное влияние на макроэкономические показатели", – сказал замглавы Нацбанка.
Сологуб отметил, что некоторое воздействие на товарные и финансовые рынки новая эпидемия уже оказала, однако считается, что на долгосрочные показатели это не возымеют значительное влияние.
В частности, по словам замглавы Нацбанка, выросли ставки облигаций развивающихся стран, однако одновременно выросли и котировки акций фармацевтических компаний.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг заявил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.
"ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов", - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, нет необходимости для того, чтобы принимать меры, связанные с ограничениями международных поездок и торговли.
Глава ВОЗ отметил, что организация "усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку" заболевания.
"Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой - слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации", - добавил он.
Ранее в четверг ВОЗ объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания.
Surfer написав:действительно, Аваль ставками на сегодня удивил - сколько его помню . ставки по депо там были в разы меньше рыночных. Думал на сегодня с этим своим трендом он вообще в минуса ушел, ан нет , держится - борется за клиента. И такая ситуация с китами банковского сектора намекает что до обвала депоставок в 0 сродни европам и америкам, еще далеко.
в Запорожье Аваль съёживается по объёму, Альфа кстати тоже...