Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:26

Стали известны детали соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом" по новому пятилетнему контракту на транзит газа, которое стороны подписали ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего - 1 января 2020 года. Согласно документу, за транзит российского газа в Европу "Газпром" заплатит украинскому "Нафтогазу" в 2020 году как минимум на 2% больше, чем в 2019-м. Если России нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, тариф вырастет - максимально на 45%.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.