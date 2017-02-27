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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3723372437253726>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 245
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
31
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
41
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нацбанк не ожидает влияния нового китайского вируса на экономику Украины
Влияние на мировые рынки эпидемии нового "уханьского" коронавируса соответствует предыдущим подобным эпидемиям, поэтому основания пересматривать макропоказатели из-за "уханьского" коронавируса отсутствуют.
Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ничего необычного по сравнению с предыдущими не происходит… Нет оснований считать, что это будет иметь значительное влияние на макроэкономические показатели", – сказал замглавы Нацбанка.

Сологуб отметил, что некоторое воздействие на товарные и финансовые рынки новая эпидемия уже оказала, однако считается, что на долгосрочные показатели это не возымеют значительное влияние.

В частности, по словам замглавы Нацбанка, выросли ставки облигаций развивающихся стран, однако одновременно выросли и котировки акций фармацевтических компаний.


Глава ВОЗ не видит необходимости в ограничениях международных поездок и торговли из-за коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг заявил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

"ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, нет необходимости для того, чтобы принимать меры, связанные с ограничениями международных поездок и торговли.

Глава ВОЗ отметил, что организация "усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку" заболевания.

"Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой - слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации", - добавил он.

Ранее в четверг ВОЗ объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания.

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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:52

  Surfer написав:Никого не знаю из физиков ктобы с ними имел дело, да и зачем ?

действительно, странные люди.
кассы для клиентов премиум-банкинга постоянно в очередях.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:17

  edvardd написав:
  Surfer написав:действительно, Аваль ставками на сегодня удивил - сколько его помню . ставки по депо там были в разы меньше рыночных. Думал на сегодня с этим своим трендом он вообще в минуса ушел, ан нет , держится - борется за клиента. И такая ситуация с китами банковского сектора намекает что до обвала депоставок в 0 сродни европам и америкам, еще далеко.

в Запорожье Аваль съёживается по объёму, Альфа кстати тоже...

По объему чего он там съёживается?)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:14

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает продажи НАК “Нафтогаз Украины” на рынке $2,4 млрд из полученной по решению Стокгольмского арбитража суммы и готов выкупить этот объем валюты в резервы.

Об этом на брифинге по вопросам монетарной политики заявил глава правления Нацбанка Яков Смолий.

“В прошлом году “Нафтогаз” из этой суммы продал $500 млн и использовал их для собственных нужд, возможно, и для уплаты налогов в государственный бюджет. В этом году $2,4 млрд валюты (остается на счетах НАК), и для внутренних нужд “Нафтогаза” мы не видим необходимости в валютных платежах, поскольку они дополнительно получают валютную выручку от транзита газа, согласно контракту с “Газпромом”, — отметил Смолий.

Поэтому мы ожидаем, что эти деньги выйдут на рынок, и если их не скупят компании, банки, которым это будет нужно, то Национальный банк излишки для сглаживания колебаний выкупит в золотовалютные резервы”, — сказал Смолий.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46440 ... v-2-4-mlrd
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:21

Ну что, надеюсь сегодня пойдет существенно вниз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:26

Стали известны детали соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом" по новому пятилетнему контракту на транзит газа, которое стороны подписали ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего - 1 января 2020 года. Согласно документу, за транзит российского газа в Европу "Газпром" заплатит украинскому "Нафтогазу" в 2020 году как минимум на 2% больше, чем в 2019-м. Если России нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, тариф вырастет - максимально на 45%.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:35

  vladus17 написав:
  Natt написав:
  Игорь Алексеевич написав:у недвиги есть ещё ежегодный налог на недвиж., кто выходит за установленные законом кв.м. на кв, дома, гаражи и т.д. поэтому при покупке надо учитывать на кого её желательно оформить :roll:

В Киеве этот налог составляет около 71 грн. за каждый квадрат площади свыше 60 кв. метров. А в Одессе, например, чуть больше 4 грн. за кв. м. Скажите, эти суммы настолько существенны, что стоит рискнуть, оформив недвижимость на кого-то другого?

А не подскажите что если 2 квартиры и в разных городах. Две по 60 м2, одна соответственно льготная, то по тарифу какого города платить нужно?

В налоговой для этого хитрая формула. Вам выпишут 2 счёта (на каждую квартиру). Каждый счёт будет на налоговую того города, где квартира. Суммы в счетах будут отличаться, т.к. при расчёте будут учтены доля вашей собственности в каждой из квартир, какой процент составляет каждая из квартир при превыщении 60 м.кв. и сумма за каждый лишний метр квадратный для каждого города.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:36

  J написав:
не ставку надо снижать а отключить клеарстрим,
а так что не дополучили в бюджет 75млд грн зато одолжили 100 млд грн у нерезидентов


Ёлки-палки... Как жили в пещерном веке цеховиков-фарцофщиков-барыг-менял так и продолжаем там ментально сидеть. С моей точки зрения - и клиарстрим и онлайн-обмен - однозначно событие прошлого года. Первичный рынок - хоть на что то людское стал похож. За обменки вообще молчу.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:В прошлом году “Нафтогаз” из этой суммы продал $500 млн и использовал их для собственных нужд, возможно, и для уплаты налогов в государственный бюджет. В этом году $2,4 млрд валюты (остается на счетах НАК), и для внутренних нужд “Нафтогаза” мы не видим необходимости в валютных платежах, поскольку они дополнительно получают валютную выручку от транзита газа, согласно контракту с “Газпромом”, — отметил Смолий.

В Нафтогаза кредитів, як бліх, і вони збирались інвестувати ці гроші в розробку нових родовищ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:40

Украина не снижает рекордных темпов импорта картофеля из России
Как и предупреждали аналитики EastFruit в декабре 2019, снижение цен на картофель в Украине в октябре-декабре было недостаточным, чтобы остановить поток импорта дешёвой, и, зачастую, низкокачественной продукции из России. И вот официальные данные по импорту картофеля в декабре 2019 года подтвердили наши опасения – импорт картофеля оказался очень близким к рекорду ежемесячных объёмов импорта, установленному месяцем ранее и составил 43,6 тыс. тонн.

Чтобы понять, насколько это большой объём, можно сравнить его с импортом за предыдущие два года. В 2018-2019 годах, то есть за 24 месяца, Украина импортировала в 4,5 раза меньше картофеля, чем всего лишь за один декабрь 2019 года! Совокупный же импорт картофеля за 2019 год достиг 250 тыс. тонн и превышал импорт за 2018 год в 43 раза! В декабре 2019 года импорт картофеля в Украину превышал показатель соответствующего месяца 2018 года уже в 234 раза.

Если же сравнить текущий сезон 2019/20 годов с предыдущим, что более корректно, чем сравнение календарных лет, то здесь цифры ещё более шокирующие для украинских картофелеводов. Импорт картофеля с июня по декабрь 2019 года уже превысил 231 тыс. тонн и был в 506 раз больше, чем в сезоне 2018/19 годов и 2,8 тысячи раз больше, чем за такой же период сезона 2017/18 годов.
https://east-fruit.com/article/ukraina- ... Zt45tsWHlY
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