jump написав:

Украина не снижает рекордных темпов импорта картофеля из РоссииКак и предупреждали аналитики EastFruit в декабре 2019, снижение цен на картофель в Украине в октябре-декабре было недостаточным, чтобы остановить поток импорта дешёвой, и, зачастую, низкокачественной продукции из России. И вот официальные данные по импорту картофеля в декабре 2019 года подтвердили наши опасения – импорт картофеля оказался очень близким к рекорду ежемесячных объёмов импорта, установленному месяцем ранее и составил 43,6 тыс. тонн.Чтобы понять, насколько это большой объём, можно сравнить его с импортом за предыдущие два года. В 2018-2019 годах, то есть за 24 месяца, Украина импортировала в 4,5 раза меньше картофеля, чем всего лишь за один декабрь 2019 года! Совокупный же импорт картофеля за 2019 год достиг 250 тыс. тонн и превышал импорт за 2018 год в 43 раза! В декабре 2019 года импорт картофеля в Украину превышал показатель соответствующего месяца 2018 года уже в 234 раза.Если же сравнить текущий сезон 2019/20 годов с предыдущим, что более корректно, чем сравнение календарных лет, то здесь цифры ещё более шокирующие для украинских картофелеводов. Импорт картофеля с июня по декабрь 2019 года уже превысил 231 тыс. тонн и был в 506 раз больше, чем в сезоне 2018/19 годов и 2,8 тысячи раз больше, чем за такой же период сезона 2017/18 годов.