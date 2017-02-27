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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3723372437253726

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 245
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
31
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
41
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ru.tradingview.com/chart/USDUAH ... 0-01-2020/
Любителям теханализа - может кому и пригодится :D :D
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:55

  lrs7719 написав:https://ru.tradingview.com/chart/USDUAH/buVqlCef-usduah-vs-road-way-30-01-2020/
Любителям теханализа - может кому и пригодится :D :D

Чистая гипотетика и нафантазированные влажные мечты.

Откуда кто нить взял, что сейчас уже откат произошел?
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:57

  escobar написав:
  lrs7719 написав:https://ru.tradingview.com/chart/USDUAH/buVqlCef-usduah-vs-road-way-30-01-2020/
Любителям теханализа - может кому и пригодится :D :D

Чистая гипотетика и нафантазированные влажные мечты.

Откуда кто нить взял, что сейчас уже откат произошел?


Ну так по ссылке в коментах и отпиши :lol:
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:01

  jump написав:Украина не снижает рекордных темпов импорта картофеля из России
Как и предупреждали аналитики EastFruit в декабре 2019, снижение цен на картофель в Украине в октябре-декабре было недостаточным, чтобы остановить поток импорта дешёвой, и, зачастую, низкокачественной продукции из России. И вот официальные данные по импорту картофеля в декабре 2019 года подтвердили наши опасения – импорт картофеля оказался очень близким к рекорду ежемесячных объёмов импорта, установленному месяцем ранее и составил 43,6 тыс. тонн.

Чтобы понять, насколько это большой объём, можно сравнить его с импортом за предыдущие два года. В 2018-2019 годах, то есть за 24 месяца, Украина импортировала в 4,5 раза меньше картофеля, чем всего лишь за один декабрь 2019 года! Совокупный же импорт картофеля за 2019 год достиг 250 тыс. тонн и превышал импорт за 2018 год в 43 раза! В декабре 2019 года импорт картофеля в Украину превышал показатель соответствующего месяца 2018 года уже в 234 раза.

Если же сравнить текущий сезон 2019/20 годов с предыдущим, что более корректно, чем сравнение календарных лет, то здесь цифры ещё более шокирующие для украинских картофелеводов. Импорт картофеля с июня по декабрь 2019 года уже превысил 231 тыс. тонн и был в 506 раз больше, чем в сезоне 2018/19 годов и 2,8 тысячи раз больше, чем за такой же период сезона 2017/18 годов.
https://east-fruit.com/article/ukraina- ... Zt45tsWHlY


Клімат змінюється - і далі буде гірше . Раніше картоплю вирощували на півдні з поливом масово - а зараз в центральних областях без поливу погано росла ... Всі культури будуть "рухатися" на північ - треба міняти структуру і склад посівних культур . Насправді це проблема - особливо для садів - які не можуть швидко мінятися як однорічні ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

шо там, фунт уже пора гребсти или еще подождать??
greenback1996
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