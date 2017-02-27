Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:56

нбу больше интересует сейчас бумажники. у меня такое впечатление, что там вообще на срать на экономику, главное дружбанов спасти с бумагами и выводить их с хорошим наваром.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.