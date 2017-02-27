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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 372537263727372837293730>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 247
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
42
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:45

что там с торгами?
опять вроде покупателей больше продавцов. значит нбу будет выходить с отсечками.
думаю не даст он на этой недели улететь дол.выше 25. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:46

Вчера нерезам погасили валютных ОВГЗ на 800 млн.грн.
Они вчера купили гривневых на 1 млрд.грн.

Валюта продана, межбанк этого не заметил. Сегодня опять ползет на 25
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:49

  zzzzzz написав:Вчера нерезам погасили валютных ОВГЗ на 800 млн.грн.
Они вчера купили гривневых на 1 млрд.грн.

Валюта продана, межбанк этого не заметил. Сегодня опять ползет на 25


если нбу не выйдет, то улетим к отметке 25.5 сегодня или удержание или рывок. нбу выгодно удержание на уровне 25, хотя бы ещё до середины февраля.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 31 січ, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:51

Игорь Алексеевич
Похоже НБУ совсем не против. Типо поддержка отечественных производителей, и экспортеров путем удешевления национальной валюты, улучшение торгового баланса, наполнения бюджета, короче бла-бла-бла.....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:56

нбу больше интересует сейчас бумажники. у меня такое впечатление, что там вообще на срать на экономику, главное дружбанов спасти с бумагами и выводить их с хорошим наваром.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

первый квартал у НБУ и минфина прогнозируемая, управляемая девальвация, согласно прогнозам декабря 2019 года
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:00

  dimson написав:Клімат змінюється - і далі буде гірше . Раніше картоплю вирощували на півдні з поливом масово - а зараз в центральних областях без поливу погано росла ... Всі культури будуть "рухатися" на північ - треба міняти структуру і склад посівних культур . Насправді це проблема - особливо для садів - які не можуть швидко мінятися як однорічні ...


да, в египте не так сухо как в чернигове и черкасах. им проще кртошку выращивать. им еще есть куда рухатись.[/quote]

А Ви бачили коли-небуть поля з орошенням ? Звідки воду беруть - знаєте ?
Не треба оце приколюватися - у нас за ці роки зруйнували стару систему - а нова коштує грошей великих . Плюс води в Дніпрі стає все менше ... Ну і Чернігів та Черкаси взагалі-то різні кліматичні зони .
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ вышел под 25,05.

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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:05

Минфин объявил параметры аукциона на вторник.

6 мес - 0,5 млрд
1 год - 1 млрд
3 года - 2,5 млрд.

В среду погашение 2,2 млрд, но это НБУшные бумаги.

Учитывая что овернайты уже 9% , а двухнедельные сертификаты будут 11% теперь потянуться банки на аукционы по ОВГЗ.
Банки накопили 176 млрд. Минфину хватит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:08

мб 24,975/25,04
как там сливуны поживают?
edvardd
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