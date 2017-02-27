что там с торгами?
опять вроде покупателей больше продавцов. значит нбу будет выходить с отсечками.
думаю не даст он на этой недели улететь дол.выше 25.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:45
что там с торгами?
опять вроде покупателей больше продавцов. значит нбу будет выходить с отсечками.
думаю не даст он на этой недели улететь дол.выше 25.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:46
Вчера нерезам погасили валютных ОВГЗ на 800 млн.грн.
Они вчера купили гривневых на 1 млрд.грн.
Валюта продана, межбанк этого не заметил. Сегодня опять ползет на 25
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:49
если нбу не выйдет, то улетим к отметке 25.5 сегодня или удержание или рывок. нбу выгодно удержание на уровне 25, хотя бы ещё до середины февраля.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 31 січ, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:51
Игорь Алексеевич
Похоже НБУ совсем не против. Типо поддержка отечественных производителей, и экспортеров путем удешевления национальной валюты, улучшение торгового баланса, наполнения бюджета, короче бла-бла-бла.....
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:56
нбу больше интересует сейчас бумажники. у меня такое впечатление, что там вообще на срать на экономику, главное дружбанов спасти с бумагами и выводить их с хорошим наваром.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
первый квартал у НБУ и минфина прогнозируемая, управляемая девальвация, согласно прогнозам декабря 2019 года
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:00
да, в египте не так сухо как в чернигове и черкасах. им проще кртошку выращивать. им еще есть куда рухатись.[/quote]
А Ви бачили коли-небуть поля з орошенням ? Звідки воду беруть - знаєте ?
Не треба оце приколюватися - у нас за ці роки зруйнували стару систему - а нова коштує грошей великих . Плюс води в Дніпрі стає все менше ... Ну і Чернігів та Черкаси взагалі-то різні кліматичні зони .
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ вышел под 25,05.
Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:05
Минфин объявил параметры аукциона на вторник.
6 мес - 0,5 млрд
1 год - 1 млрд
3 года - 2,5 млрд.
В среду погашение 2,2 млрд, но это НБУшные бумаги.
Учитывая что овернайты уже 9% , а двухнедельные сертификаты будут 11% теперь потянуться банки на аукционы по ОВГЗ.
Банки накопили 176 млрд. Минфину хватит.
Живите своим умом!
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz, Игорь Алексеевич і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|