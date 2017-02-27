edvardd
нервничаем, волнуемся, бегим со всех ног за валерианой
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:12
продолжают сливать
В Харьков опт на сейчас 24.95/25.02
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:13
НБУ оголосив про рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 11% річних з 31 січня 2020 року.
ye-ye
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:13
100%
такая слаженная работа на финансовых стервятников впервые в истории украины
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:16
Для інвесторів Україна — «чорна пляма». Великому IT-проекту запропонували перенести бізнес з України в Канаду
Власник української компанії Kodisoft, що виробляє інтерактивні столи, в інтерв'ю НВ Бізнес розповів, що йому пропонують перенести бізнес в Канаду
Як розповів в інтерв'ю НВ Бізнес власник компанії Kodisoft, яка оцінюється в $ 50 млн, Дмитро Костик, інвестори негативно ставляться до того, що його бізнес знаходиться на території України, тому йому запропонували повністю перенести компанію в Канаду. «Навіть пропозиція від Канади: «Хлопці, переносите все виробництво. На три роки в Онтаріо ми вас звільняємо від податків, даємо ще пів мільйона канадських доларів (це 0,4 мільйона американських) грантових грошей, які ви навіть не повертаєте. Це вам на капекс і покрити перенесення. Працюйте!» — Ось вам відразу інвестор, який готовий. З кількома інвесторами, ми розмовляли в Канаді, дуже … Останнє, я засмучений: «Хлопці, перевозьте весь менеджмент в Канаду, переїжджайте з візами, з сім'ями, щоб був core development team. Ви можете залишити в Україні якийсь operation, але core team повинна сидіти в Канаді ««, — розповів він.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:17
Игорь Валерьевич сказал что курс должен быть 30грн/$
Или вы ему не верите? )
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:18
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:18
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:20
:) забудьте о существенно. Забавляет как вчера наперебой отписывали там по 24.81 принимают, там по 24.83. А курс в перспективе только вверх.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:20
Я слил 3к, Я жду 26+ чтобы слить 7к
У меня есть депо с капитализацией 18,5+1.9= 15.8% с вычеткой налогов . Из 3к я влил в это депо - 1.5к.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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