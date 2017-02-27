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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37263727372837293730>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 247
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
42
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:12

edvardd

нервничаем, волнуемся, бегим со всех ног за валерианой :D
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:12

  edvardd написав:мб 24,975/25,04
как там сливуны поживают?


продолжают сливать :)

В Харьков опт на сейчас 24.95/25.02
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:13

НБУ оголосив про рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 11% річних з 31 січня 2020 року.

http://finbalance.com.ua/news/nbu-zniziv-oblikovu-stavku-do-11

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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:13

  Игорь Алексеевич написав:нбу больше интересует сейчас бумажники. у меня такое впечатление, что там вообще на срать на экономику, главное дружбанов спасти с бумагами и выводить их с хорошим наваром.
100%

такая слаженная работа на финансовых стервятников впервые в истории украины
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:16

Для інвесторів Україна — «чорна пляма». Великому IT-проекту запропонували перенести бізнес з України в Канаду



Власник української компанії Kodisoft, що виробляє інтерактивні столи, в інтерв'ю НВ Бізнес розповів, що йому пропонують перенести бізнес в Канаду

Як розповів в інтерв'ю НВ Бізнес власник компанії Kodisoft, яка оцінюється в $ 50 млн, Дмитро Костик, інвестори негативно ставляться до того, що його бізнес знаходиться на території України, тому йому запропонували повністю перенести компанію в Канаду. «Навіть пропозиція від Канади: «Хлопці, переносите все виробництво. На три роки в Онтаріо ми вас звільняємо від податків, даємо ще пів мільйона канадських доларів (це 0,4 мільйона американських) грантових грошей, які ви навіть не повертаєте. Це вам на капекс і покрити перенесення. Працюйте!» — Ось вам відразу інвестор, який готовий. З кількома інвесторами, ми розмовляли в Канаді, дуже … Останнє, я засмучений: «Хлопці, перевозьте весь менеджмент в Канаду, переїжджайте з візами, з сім'ями, щоб був core development team. Ви можете залишити в Україні якийсь operation, але core team повинна сидіти в Канаді ««, — розповів він.
https://nv.ua/ukr/biz/markets/dlya-inve ... 67195.html
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:17

Игорь Валерьевич сказал что курс должен быть 30грн/$
Или вы ему не верите? )
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:18

  antikkristall написав:
  edvardd написав:мб 24,975/25,04
как там сливуны поживают?


продолжают сливать :)

В Харьков опт на сейчас 24.95/25.02

Запорожье 24.92/25
сегодня завтра подвоз топлива
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:18

  edvardd написав:мб 24,975/25,04
как там сливуны поживают?

Я от теж думаю навіщо люди зливали вчора, причому ті хто найбільш цікаву інфу тут викладає. Це ж чистої води ловля ножів.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:20

  fin написав:Ну что, надеюсь сегодня пойдет существенно вниз.
:) забудьте о существенно. Забавляет как вчера наперебой отписывали там по 24.81 принимают, там по 24.83. А курс в перспективе только вверх.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:20

  edvardd написав:мб 24,975/25,04
как там сливуны поживают?


Я слил 3к, Я жду 26+ чтобы слить 7к

У меня есть депо с капитализацией 18,5+1.9= 15.8% с вычеткой налогов . Из 3к я влил в это депо - 1.5к.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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