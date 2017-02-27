Пока поведение НБУ, похоже, говорит именно об этом.
Притормаживают, но отпускают все выше.
Можно расслабиться на зеленом заборе и ждать окончания процесса.
Слившимся вчера мои соболезнования.
Но деньги - не главное.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:21
Пока поведение НБУ, похоже, говорит именно об этом.
Притормаживают, но отпускают все выше.
Можно расслабиться на зеленом заборе и ждать окончания процесса.
Слившимся вчера мои соболезнования.
Но деньги - не главное.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:22
Я так понимаю это в мой адрес камень. Докладываю. От того что купил во вторник по 24,47-24,70 слил только 30% ждем дальнейшего роста.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:22
та все на нервах, чтоб не опоздать...этот год нестандартный... будет тягучий рост до мая, дальше всплеск вверх
НБУ интервентит 25,05, оказывается 25 не жб потолок...
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:26
edvardd
Не буде. На днях має бути рішення по траншу, програмі, от для цього і тягнуть
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:33
Я ничего не слил утром, воды нет. Сгорел насос для всей секции, не выдержал турборежим, итить их.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:35
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:36
Это наверно в телеграм канале рассказали про транш МВФ
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:37
26+ через пару недель. к 14 февраля должен к нам в гости прийти собачий вирус из китая. вот тогда в течении недели можно и найти тот момент когда резко уйдём на несколько дней к отметке 26. главное не упустить тот момент и тот день.
а пока борьба нбу будет за 25, что бы дружбаны на выходе из бумаг не подхватили заразу
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 31 січ, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:39
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:39
not too much
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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