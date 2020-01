Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:39

proftpd66 написав: edvardd написав: мб 24,975/25,04

как там сливуны поживают? мб 24,975/25,04как там сливуны поживают?



Я слил 3к, Я жду 26+ чтобы слить 7к



У меня есть депо с капитализацией 18,5+1.9= 15.8% с вычеткой налогов . Из 3к я влил в это депо - 1.5к. Я слил 3к, Я жду 26+ чтобы слить 7кУ меня есть депо с капитализацией 18,5+1.9= 15.8% с вычеткой налогов . Из 3к я влил в это депо - 1.5к.

not too much