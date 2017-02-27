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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3727372837293730>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 247
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
42
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:21

  kharkov_val написав:первый квартал у НБУ и минфина прогнозируемая, управляемая девальвация, согласно прогнозам декабря 2019 года


Пока поведение НБУ, похоже, говорит именно об этом.
Притормаживают, но отпускают все выше.
Можно расслабиться на зеленом заборе и ждать окончания процесса.
Слившимся вчера мои соболезнования.
Но деньги - не главное.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:22

  FairyPrince написав:
  edvardd написав:мб 24,975/25,04
как там сливуны поживают?

Я от теж думаю навіщо люди зливали вчора, причому ті хто найбільш цікаву інфу тут викладає. Це ж чистої води ловля ножів.


Я так понимаю это в мой адрес камень. Докладываю. От того что купил во вторник по 24,47-24,70 слил только 30% ждем дальнейшего роста.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:22

  FairyPrince написав:
  edvardd написав:мб 24,975/25,04
как там сливуны поживают?

Я от теж думаю навіщо люди зливали вчора, причому ті хто найбільш цікаву інфу тут викладає. Це ж чистої води ловля ножів.

та все на нервах, чтоб не опоздать...этот год нестандартный... будет тягучий рост до мая, дальше всплеск вверх :shock:
НБУ интервентит 25,05, оказывается 25 не жб потолок...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:26

edvardd
Не буде. На днях має бути рішення по траншу, програмі, от для цього і тягнуть :wink:
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:33

  proftpd66 написав:
  edvardd написав:как там сливуны поживают?


Я слил 3к, Я жду 26+ чтобы слить 7к


Я ничего не слил утром, воды нет. Сгорел насос для всей секции, не выдержал турборежим, итить их.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:35

  twin написав:edvardd
Не буде. На днях має бути рішення по траншу, програмі, от для цього і тягнуть :wink:


Ссылку на Закон (а не законопроект) по невозможности денационализации и привлечение к ответсвенности бывших владельцев банков сбросьте плиз. :wink:
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:36

  lrs7719 написав:
  twin написав:edvardd
Не буде. На днях має бути рішення по траншу, програмі, от для цього і тягнуть :wink:


Ссылку на Закон (а не законопроект) по невозможности денационализации и привлечение к ответсвенности бывших владельцев банков сбросьте плиз. :wink:


Это наверно в телеграм канале рассказали про транш МВФ :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:37

  freeze написав:
  proftpd66 написав:
  edvardd написав:как там сливуны поживают?


Я слил 3к, Я жду 26+ чтобы слить 7к


Я ничего не слил утром, воды нет. Сгорел насос для всей секции, не выдержал турборежим, итить их.


26+ через пару недель. к 14 февраля должен к нам в гости прийти собачий вирус из китая. вот тогда в течении недели можно и найти тот момент когда резко уйдём на несколько дней к отметке 26. главное не упустить тот момент и тот день. :shock:
а пока борьба нбу будет за 25, что бы дружбаны на выходе из бумаг не подхватили заразу :lol:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 31 січ, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:39

  twin написав:edvardd
Не буде. На днях має бути рішення по траншу, програмі, от для цього і тягнуть :wink:

С чего вдруг? Уже выполнили 3 условия - приняли антибеневый закон, рынок земли и разобрались с недопоступлениями в бюджет от погрязшей в коррупции таможни?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:39

  proftpd66 написав:
  edvardd написав:мб 24,975/25,04
как там сливуны поживают?


Я слил 3к, Я жду 26+ чтобы слить 7к

У меня есть депо с капитализацией 18,5+1.9= 15.8% с вычеткой налогов . Из 3к я влил в это депо - 1.5к.


not too much
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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