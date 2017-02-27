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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:05
Обожаю эти спокойные дни, когда все идет по плану, а главное никуда не нужно бежать ни сливать, ни покупать.
Пойду обед приготовлю.
Забавно, что еще вчера НБУ упрекали за курс 23+, а сегодя он уже оправдывается за рост к 25.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:07
Investor_33 написав: zzzzzz написав:
Хорошо растем, бодренько. В декабре инфляция была 4,1% , похоже в феврале будет 8% НБУ конечно налажал
с таким резким снижением за 2 заседания сразу с 15,5% до 11% , очень резко. Вот и результат в отскоке курса. Может и до 26 взлететь.
Любо-дорого читать как писатели с форума рассказывают что верхушка НБУ "налажала"...
похоже у Вас больше информации чем у них? или банально нада слиться повыше и начинаем писать то что удобно?
За НБУ не переживайте, продаст по 25 часть тех что по 23 покупал и снова пойдём вниз..!)
Если вы так уверены в курсе 23, наверно вы уже на 146% в гривне ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:07
Investor_33 написав:
За НБУ не переживайте, продаст по 25 часть тех что по 23 покупал и снова пойдём вниз..!)
Глупо продавать по 25 то что можно продать чуть позже по 26
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Sawradym
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:09
escobar написав: lrs7719 написав:
https://ru.tradingview.com/chart/USDUAH/buVqlCef-usduah-vs-road-way-30-01-2020/
Любителям теханализа - может кому и пригодится
Чистая гипотетика и нафантазированные влажные мечты.
Откуда кто нить взял, что сейчас уже откат произошел?
Я бы сказал, что тут большая часть форума - угадайки и предсказатели. Причем если "инфа сотка" в пролете, чего-то голову пеплом не посыпают, а продолжают и продолжают вещать, каждый раз выискивая для себя оправдание.
Представленный график демонстрирует реально проделанную аналитическую работу, которую, как вариант, можно принять к рассмотрению и руководствоваться ею. Особенно насчет того, что сейчас, скорее всего, хороший вариант сливаться, говоря о ± приближении к локальному максимуму (который никто реально не скажет когда).
А так, на ваш взгляд – думаете, оно, что по команде оно будет дорожать или дешеветь до бесконечности?
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brainchild
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:11
НБУ вчера был очень скромный и продал всего 25 мио
Скромность украшает.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:13
kluychkooleg написав: Игорь Алексеевич написав:
я ушёл 70% капитала в ком.недвигу под сдачу в аренду, 30% в дол.на депозитах и 10% в грн на картах.
вроде пока всё ОК.)
70% + 30% + 10% = 110% . OK
10% в гривне - это собственные сбережения, плюс кредитки с отсечками 60 дней.
поэтому 110%
может многим удобно считать чистый годовой доход. мне более интересно считать ежем. вначале отсекание от налогов затратную часть, а потом видим прибыль.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:14
proftpd66 написав: zzzzzz написав:
НБУ конечно налажал с таким резким снижением за 2 заседания сразу с 15,5% до 11% , очень резко. Вот и результат в отскоке курса. Может и до 26 взлететь.
может до 90. Так как требуется ставка 20, а сейчас 11, если ее не повысят, то 90 без проблем.
на пальцах обясните плиз почему так произойд'т
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Yuri_61
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:14
zzzzzz написав:
НБУ вчера был очень скромный и продал всего 25 мио
Скромность украшает.
малыми объемами гасит, но не тушит ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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