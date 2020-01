Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:14

zzzzzz написав: НБУ вчера был очень скромный и продал всего 25 мио

Скромность украшает. НБУ вчера был очень скромный и продал всего 25 миоСкромность украшает.



малыми объемами гасит, но не тушит .... малыми объемами гасит, но не тушит ....

"The quieter you become, the more you are able to hear"