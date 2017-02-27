Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:09

escobar написав: lrs7719 написав: https://ru.tradingview.com/chart/USDUAH/buVqlCef-usduah-vs-road-way-30-01-2020/

Любителям теханализа - может кому и пригодится https://ru.tradingview.com/chart/USDUAH/buVqlCef-usduah-vs-road-way-30-01-2020/Любителям теханализа - может кому и пригодится

Чистая гипотетика и нафантазированные влажные мечты.



Откуда кто нить взял, что сейчас уже откат произошел? Чистая гипотетика и нафантазированные влажные мечты.Откуда кто нить взял, что сейчас уже откат произошел?

Я бы сказал, что тут большая часть форума - угадайки и предсказатели. Причем если "инфа сотка" в пролете, чего-то голову пеплом не посыпают, а продолжают и продолжают вещать, каждый раз выискивая для себя оправдание.Представленный график демонстрирует реально проделанную аналитическую работу, которую, как вариант, можно принять к рассмотрению и руководствоваться ею. Особенно насчет того, что сейчас, скорее всего, хороший вариант сливаться, говоря о ± приближении к локальному максимуму (который никто реально не скажет когда).А так, на ваш взгляд – думаете, оно, что по команде оно будет дорожать или дешеветь до бесконечности?