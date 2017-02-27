zzzzzz написав:
Это наверно в телеграм канале рассказали про транш МВФ
А сегодня ж ещё и суд по Суркисам.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:01
А сегодня ж ещё и суд по Суркисам.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:05
Обожаю эти спокойные дни, когда все идет по плану, а главное никуда не нужно бежать ни сливать, ни покупать.
Пойду обед приготовлю.
Забавно, что еще вчера НБУ упрекали за курс 23+, а сегодя он уже оправдывается за рост к 25.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:07
Если вы так уверены в курсе 23, наверно вы уже на 146% в гривне ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:07
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:09
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:09
Я бы сказал, что тут большая часть форума - угадайки и предсказатели. Причем если "инфа сотка" в пролете, чего-то голову пеплом не посыпают, а продолжают и продолжают вещать, каждый раз выискивая для себя оправдание.
Представленный график демонстрирует реально проделанную аналитическую работу, которую, как вариант, можно принять к рассмотрению и руководствоваться ею. Особенно насчет того, что сейчас, скорее всего, хороший вариант сливаться, говоря о ± приближении к локальному максимуму (который никто реально не скажет когда).
А так, на ваш взгляд – думаете, оно, что по команде оно будет дорожать или дешеветь до бесконечности?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:11
НБУ вчера был очень скромный и продал всего 25 мио
Скромность украшает.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:13
10% в гривне - это собственные сбережения, плюс кредитки с отсечками 60 дней.
поэтому 110%
может многим удобно считать чистый годовой доход. мне более интересно считать ежем. вначале отсекание от налогов затратную часть, а потом видим прибыль.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:14
на пальцах обясните плиз почему так произойд'т
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:14
малыми объемами гасит, но не тушит ....
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