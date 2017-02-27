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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37293730373137323733 ... 3735>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 248
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
42
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:01

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:
  twin написав:edvardd
Не буде. На днях має бути рішення по траншу, програмі, от для цього і тягнуть :wink:


Ссылку на Закон (а не законопроект) по невозможности денационализации и привлечение к ответсвенности бывших владельцев банков сбросьте плиз. :wink:


Это наверно в телеграм канале рассказали про транш МВФ :mrgreen:


А сегодня ж ещё и суд по Суркисам.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:05

Обожаю эти спокойные дни, когда все идет по плану, а главное никуда не нужно бежать ни сливать, ни покупать.
Пойду обед приготовлю.
Забавно, что еще вчера НБУ упрекали за курс 23+, а сегодя он уже оправдывается за рост к 25.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:07

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Хорошо растем, бодренько. В декабре инфляция была 4,1% , похоже в феврале будет 8%

НБУ конечно налажал с таким резким снижением за 2 заседания сразу с 15,5% до 11% , очень резко. Вот и результат в отскоке курса. Может и до 26 взлететь.

Любо-дорого читать как писатели с форума рассказывают что верхушка НБУ "налажала"... :mrgreen: похоже у Вас больше информации чем у них? или банально нада слиться повыше и начинаем писать то что удобно? :wink:
За НБУ не переживайте, продаст по 25 часть тех что по 23 покупал и снова пойдём вниз..!)


Если вы так уверены в курсе 23, наверно вы уже на 146% в гривне ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:07

  Investor_33 написав:За НБУ не переживайте, продаст по 25 часть тех что по 23 покупал и снова пойдём вниз..!)


Глупо продавать по 25 то что можно продать чуть позже по 26 :lol:
Sawradym
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:09

  Sawradym написав:
  Investor_33 написав:За НБУ не переживайте, продаст по 25 часть тех что по 23 покупал и снова пойдём вниз..!)


Глупо продавать по 25 то что можно продать чуть позже по 26 :lol:


А ещё лучше - купить по 23.5 да потом и продать по 26+.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:09

  escobar написав:
  lrs7719 написав:https://ru.tradingview.com/chart/USDUAH/buVqlCef-usduah-vs-road-way-30-01-2020/
Любителям теханализа - может кому и пригодится :D :D

Чистая гипотетика и нафантазированные влажные мечты.

Откуда кто нить взял, что сейчас уже откат произошел?


Я бы сказал, что тут большая часть форума - угадайки и предсказатели. Причем если "инфа сотка" в пролете, чего-то голову пеплом не посыпают, а продолжают и продолжают вещать, каждый раз выискивая для себя оправдание.

Представленный график демонстрирует реально проделанную аналитическую работу, которую, как вариант, можно принять к рассмотрению и руководствоваться ею. Особенно насчет того, что сейчас, скорее всего, хороший вариант сливаться, говоря о ± приближении к локальному максимуму (который никто реально не скажет когда).

А так, на ваш взгляд – думаете, оно, что по команде оно будет дорожать или дешеветь до бесконечности?
brainchild
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:11

НБУ вчера был очень скромный и продал всего 25 мио
Скромность украшает.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:13

  kluychkooleg написав:
  Игорь Алексеевич написав:я ушёл 70% капитала в ком.недвигу под сдачу в аренду, 30% в дол.на депозитах и 10% в грн на картах.
вроде пока всё ОК.) :P


70% + 30% + 10% = 110% . OK :)


10% в гривне - это собственные сбережения, плюс кредитки с отсечками 60 дней.
поэтому 110% :P
может многим удобно считать чистый годовой доход. мне более интересно считать ежем. вначале отсекание от налогов затратную часть, а потом видим прибыль. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:14

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:НБУ конечно налажал с таким резким снижением за 2 заседания сразу с 15,5% до 11% , очень резко. Вот и результат в отскоке курса. Может и до 26 взлететь.


может до 90. Так как требуется ставка 20, а сейчас 11, если ее не повысят, то 90 без проблем.


на пальцах обясните плиз почему так произойд'т
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:14

  zzzzzz написав:НБУ вчера был очень скромный и продал всего 25 мио
Скромность украшает.


малыми объемами гасит, но не тушит ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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