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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
считаю что НБУ просчитал объемы новых ОВГЗ под низкую ставку по этому понизил сразу на 2,5 %. Кроме того поставлена четкая задача -запустить рынок кредитования в стране.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:16
Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))
Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:18
уже пробовали взять - все это фейк, для галочки. как и инфляция 5% и средняя ЗП $600
Соросята чешут откровенную дичь, их задача по максимуму накачать пирамиду и слинять, пока лохи будут лапшу с ушей анализировать.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 31 січ, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:19
я бы поверил команде ЗЕ про их ЧИСТЫЕ намерения про кредитования.
но, после пирамиды из бумаг и игры на курсах, наглые высказывания министров про маленькие зарплаты в 200штук и более, то теперь на 200% уверен, что да действительно хотят запустить кредитование, что бы потом отжать или бизнес или имущество.
ЭТО КОМАНДА - ШУЛЕРОВ!!!!
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а чем плох грейс и даже вам скажу, что иногда я беру кредит в банках на маленький срок. если это выгодно для бизнеса и для хорошей сделки, то не то что стыдно брать в банке деньги, а просто - необходимо их брать. а когда появляется свободный капитал, то размещаю на малый срок на депозитах. или вы плохо учили в школе математику или в институте экономику.
та же ком недвига требует иногда больших затрат изначально (ремонт, проект, согласование и т.д.) вот в этот момент и нужны в подпитке кредитные средства, что бы потом давать со временем приемлемый доход.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 31 січ, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:27
Все было правильно сделано,но не учли китайский вирус,машина запущена,она тяжело перестраивается,нужно было не трогать учетную ставку,подождать пика развития вируса,до стабилизации,(пик по прогнозам ч-з 6-7 дней+-)если пойдет на убыль паника на рынках.Падает не только гривна.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:29
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
31.01.2020..................25,018
Доллар прибавил 9 копеек.
Открывшись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия, сразу начали идти вверх. За 45 минут выросли на 4.5 копейки. После 25-минутной паузы за следующие 25 минут выросли еще на 4.5 копейки. На этом остановились.
НБУ вчера продал 25 млн. Это неожиданно много, учитывая очень ранний выход и то, что по графику его влияние не было заметно. Скорее всего, удовлетворили какого-то слишком нетерпеливого покупателя, вышедшего с крупным бидом ни свет, ни заря.
Остатки на коррсчетах серьезно сократились. Банки поспешили последний раз разместиться на ночь под высокий процент.
В среду продажа валюты на МБ выросла до 546.2 млн. 56 из них продал НБУ, но и чистое предложение 490 млн. выглядит весьма солидно.
Я плохо понимаю, почему столько претензий к НБУ? Он делает то, что обещал - сглаживает колебания.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:31
Верховный Суд начал заседание по делу о вкладах Суркисов в "Приватбанке"
Берем попкорн, не переключайтесь.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:33
Это не претензия, это тролинг.
Читали статью которую я вам показал вчера ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:34
опять же они ставят задачу в основном на ипот.кредитовании. да мысль правильная, строительство - это флагман развития экономики. уже укргазбанк открывает офисы под ипот.кредиты. но, чего то не верю я им. что то здесь кроется.... как бы опять не взули людей с низкими процентными ставками, но теперь уже по кредитованию. может я не прав - время покажет. первые плоды увидим к осени.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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