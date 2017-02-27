Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:26

zzzzzz написав: Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))

Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает

а чем плох грейс и даже вам скажу, что иногда я беру кредит в банках на маленький срок. если это выгодно для бизнеса и для хорошей сделки, то не то что стыдно брать в банке деньги, а просто - необходимо их брать. а когда появляется свободный капитал, то размещаю на малый срок на депозитах. или вы плохо учили в школе математику или в институте экономику.та же ком недвига требует иногда больших затрат изначально (ремонт, проект, согласование и т.д.) вот в этот момент и нужны в подпитке кредитные средства, что бы потом давать со временем приемлемый доход.