RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 373037313732373337343735>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 248
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
42
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

считаю что НБУ просчитал объемы новых ОВГЗ под низкую ставку по этому понизил сразу на 2,5 %. Кроме того поставлена четкая задача -запустить рынок кредитования в стране.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5471
З нами з: 18.04.08
Подякував: 323 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:16

  Игорь Алексеевич написав:
  kluychkooleg написав:
  Игорь Алексеевич написав:я ушёл 70% капитала в ком.недвигу под сдачу в аренду, 30% в дол.на депозитах и 10% в грн на картах.
вроде пока всё ОК.) :P


70% + 30% + 10% = 110% . OK :)


10% в гривне - это собственные сбережения, плюс кредитки с отсечками 60 дней.
поэтому 110% :P
может многим удобно считать чистый годовой доход. мне более интересно считать ежем. вначале отсекание от налогов затратную часть, а потом видим прибыль. :P


Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))
Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37016
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3559 раз.
Подякували: 8737 раз.
 
Профіль
41
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:18

  kharkov_val написав:Кроме того поставлена четкая задача -запустить рынок кредитования в стране.

уже пробовали взять - все это фейк, для галочки. как и инфляция 5% и средняя ЗП $600
Соросята чешут откровенную дичь, их задача по максимуму накачать пирамиду и слинять, пока лохи будут лапшу с ушей анализировать.

Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 31 січ, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 26.06.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:19

  kharkov_val написав:считаю что НБУ просчитал объемы новых ОВГЗ под низкую ставку по этому понизил сразу на 2,5 %. Кроме того поставлена четкая задача -запустить рынок кредитования в стране.


я бы поверил команде ЗЕ про их ЧИСТЫЕ намерения про кредитования.
но, после пирамиды из бумаг и игры на курсах, наглые высказывания министров про маленькие зарплаты в 200штук и более, то теперь на 200% уверен, что да действительно хотят запустить кредитование, что бы потом отжать или бизнес или имущество. :roll:
ЭТО КОМАНДА - ШУЛЕРОВ!!!! :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))
Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает


а чем плох грейс и даже вам скажу, что иногда я беру кредит в банках на маленький срок. если это выгодно для бизнеса и для хорошей сделки, то не то что стыдно брать в банке деньги, а просто - необходимо их брать. а когда появляется свободный капитал, то размещаю на малый срок на депозитах. или вы плохо учили в школе математику или в институте экономику.
та же ком недвига требует иногда больших затрат изначально (ремонт, проект, согласование и т.д.) вот в этот момент и нужны в подпитке кредитные средства, что бы потом давать со временем приемлемый доход.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 31 січ, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:27

  kharkov_val написав:считаю что НБУ просчитал объемы новых ОВГЗ под низкую ставку по этому понизил сразу на 2,5 %. Кроме того поставлена четкая задача -запустить рынок кредитования в стране.


Все было правильно сделано,но не учли китайский вирус,машина запущена,она тяжело перестраивается,нужно было не трогать учетную ставку,подождать пика развития вируса,до стабилизации,(пик по прогнозам ч-з 6-7 дней+-)если пойдет на убыль паника на рынках.Падает не только гривна.
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 01.07.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
31.01.2020..................25,018
Доллар прибавил 9 копеек.
Открывшись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия, сразу начали идти вверх. За 45 минут выросли на 4.5 копейки. После 25-минутной паузы за следующие 25 минут выросли еще на 4.5 копейки. На этом остановились.
НБУ вчера продал 25 млн. Это неожиданно много, учитывая очень ранний выход и то, что по графику его влияние не было заметно. Скорее всего, удовлетворили какого-то слишком нетерпеливого покупателя, вышедшего с крупным бидом ни свет, ни заря.
Остатки на коррсчетах серьезно сократились. Банки поспешили последний раз разместиться на ночь под высокий процент.

В среду продажа валюты на МБ выросла до 546.2 млн. 56 из них продал НБУ, но и чистое предложение 490 млн. выглядит весьма солидно.

Я плохо понимаю, почему столько претензий к НБУ? Он делает то, что обещал - сглаживает колебания.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4589
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 4490 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:31

Верховный Суд начал заседание по делу о вкладах Суркисов в "Приватбанке"
https://biz.censor.net.ua/news/3172991/ ... rivatbanke

Берем попкорн, не переключайтесь.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37016
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3559 раз.
Подякували: 8737 раз.
 
Профіль
41
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:33

  Сибарит написав:
Я плохо понимаю, почему столько претензий к НБУ? Он делает то, что обещал - сглаживает колебания.


Это не претензия, это тролинг.
Читали статью которую я вам показал вчера ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37016
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3559 раз.
Подякували: 8737 раз.
 
Профіль
41
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:34

  shatenerbi написав:
  kharkov_val написав:считаю что НБУ просчитал объемы новых ОВГЗ под низкую ставку по этому понизил сразу на 2,5 %. Кроме того поставлена четкая задача -запустить рынок кредитования в стране.


Все было правильно сделано,но не учли китайский вирус,машина запущена,она тяжело перестраивается,нужно было не трогать учетную ставку,подождать пика развития вируса,до стабилизации,(пик по прогнозам ч-з 6-7 дней+-)если пойдет на убыль паника на рынках.Падает не только гривна.


опять же они ставят задачу в основном на ипот.кредитовании. да мысль правильная, строительство - это флагман развития экономики. уже укргазбанк открывает офисы под ипот.кредиты. но, чего то не верю я им. что то здесь кроется.... как бы опять не взули людей с низкими процентными ставками, но теперь уже по кредитованию. может я не прав - время покажет. первые плоды увидим к осени. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 373037313732373337343735>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bugalter, Investor_33, proftpd66 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1665, 1666, 1667
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16665 2069125
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 січ, 2020 12:38
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
362 60372
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 22:59
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6776 1502490
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1360)
31.01.2020 13:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.