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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37313732373337343735>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 248
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
42
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Читали статью которую я вам показал вчера ?

Читал.
Я до этого написал почти тоже самое, но значительно короче :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:37

  Игорь Алексеевич написав:
  kharkov_val написав:считаю что НБУ просчитал объемы новых ОВГЗ под низкую ставку по этому понизил сразу на 2,5 %. Кроме того поставлена четкая задача -запустить рынок кредитования в стране.


я бы поверил команде ЗЕ про их ЧИСТЫЕ намерения про кредитования.
но, после пирамиды из бумаг и игры на курсах, наглые высказывания министров про маленькие зарплаты в 200штук и более, то теперь на 200% уверен, что да действительно хотят запустить кредитование, что бы потом отжать или бизнес или имущество. :roll:
ЭТО КОМАНДА - ШУЛЕРОВ!!!! :shock:


Не думаю так,просто пока экономика и команда живут своими жизнями,НБУ сглаживает и корректирует,что может,запустить рост просто,остановить,когда везде рост...тяжело а самое главное никто не хочет, типа спасают экспортеров.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:41

Очень надеюсь на то, чтобы Вы оказались правы! Както не очень хочется покупать по 25, когда отказался по 24, надеясь что будет ниже 24-х.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На наличке нет паники на покупку доллара,если бы Мб не подрастал,то наличка бы чуток съехала вниз.Из - За Мб не съезжает.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:45

  bugalter написав:На наличке нет паники на покупку доллара,если бы Мб не подрастал,то наличка бы чуток съехала вниз.Из - За Мб не съезжает.

если бы дедка был бабкой и наоборот. Что за бухгалтер, если не знает, что основа курса это межбанк ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:45

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Читали статью которую я вам показал вчера ?

Читал.
Я до этого написал почти тоже самое, но значительно короче :)

Вчера было много на ветке текста, может пропустил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:47

  SILVER_UA написав:
  bugalter написав:На наличке нет паники на покупку доллара,если бы Мб не подрастал,то наличка бы чуток съехала вниз.Из - За Мб не съезжает.

если бы дедка был бабкой и наоборот. Что за бухгалтер, если не знает, что основа курса это межбанк ?

+100
главное, что есть океанический спрос на межбанке, а наличка это русло речки :P
на курсы налички иногда обращаю внимание, если еду в машине. некоторые обменники очень оперативно работают с курсами, т.к. следят за торгами на меж.банке. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 31 січ, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:50

  bugalter написав:На наличке нет паники на покупку доллара,если бы Мб не подрастал,то наличка бы чуток съехала вниз.Из - За Мб не съезжает.


Ны выходных цеплят посчитаете.
Пока еще банки открыты. Обменки не ставят курс покупки выше продажи в банках, не поощряют перекидщиков.
Да и на МБ из-за НБУ с 25,05 взрывного роста нет.
На выходных будет прием по 25, как вчера утром.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:50

  fin написав:Очень надеюсь на то, чтобы Вы оказались правы! Както не очень хочется покупать по 25, когда отказался по 24, надеясь что будет ниже 24-х.


Когда был курс 23,.. я был уверен,что справедливый 25,5 но это было до вируса,теперь о цифрах говорить рано,пока не спадет паника.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:54

  zzzzzz написав:Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))
Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает :mrgreen:


Ну про кредитки вы зря.
Очень удобная штука. А если еще и кэш-беком...
И состоятельные люди часто потому и состоятельны, что умеют считать деньги.
kluychkooleg
 
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