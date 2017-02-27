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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:35
zzzzzz написав:
Читали статью которую я вам показал вчера ?
Читал.
Я до этого написал почти тоже самое, но значительно короче
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Сибарит
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:37
Игорь Алексеевич написав: kharkov_val написав:
считаю что НБУ просчитал объемы новых ОВГЗ под низкую ставку по этому понизил сразу на 2,5 %. Кроме того поставлена четкая задача -запустить рынок кредитования в стране.
я бы поверил команде ЗЕ про их ЧИСТЫЕ
намерения про кредитования.
но, после пирамиды из бумаг и игры на курсах, наглые высказывания министров про маленькие зарплаты в 200штук и более, то теперь на 200% уверен, что да действительно
хотят запустить кредитование, что бы потом отжать или бизнес или имущество. ЭТО КОМАНДА - ШУЛЕРОВ!!!!
Не думаю так,просто пока экономика и команда живут своими жизнями,НБУ сглаживает и корректирует,что может,запустить рост просто,остановить,когда везде рост...тяжело а самое главное никто не хочет, типа спасают экспортеров.
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shatenerbi
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:41
Очень надеюсь на то, чтобы Вы оказались правы! Както не очень хочется покупать по 25, когда отказался по 24, надеясь что будет ниже 24-х.
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fin
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:43
На наличке нет паники на покупку доллара,если бы Мб не подрастал,то наличка бы чуток съехала вниз.Из - За Мб не съезжает.
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bugalter
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:45
bugalter написав:
На наличке нет паники на покупку доллара,если бы Мб не подрастал,то наличка бы чуток съехала вниз.Из - За Мб не съезжает.
если бы дедка был бабкой и наоборот. Что за бухгалтер, если не знает, что основа курса это межбанк ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:45
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Читали статью которую я вам показал вчера ?
Читал.
Я до этого написал почти тоже самое, но значительно короче
Вчера было много на ветке текста, может пропустил.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:47
SILVER_UA написав: bugalter написав:
На наличке нет паники на покупку доллара,если бы Мб не подрастал,то наличка бы чуток съехала вниз.Из - За Мб не съезжает.
если бы дедка был бабкой и наоборот. Что за бухгалтер, если не знает, что основа курса это межбанк ?
+100
главное, что есть океанический спрос на межбанке, а наличка это русло речки
на курсы налички иногда обращаю внимание, если еду в машине. некоторые обменники очень оперативно работают с курсами, т.к. следят за торгами на меж.банке.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 31 січ, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:50
bugalter написав:
На наличке нет паники на покупку доллара,если бы Мб не подрастал,то наличка бы чуток съехала вниз.Из - За Мб не съезжает.
Ны выходных цеплят посчитаете.
Пока еще банки открыты. Обменки не ставят курс покупки выше продажи в банках, не поощряют перекидщиков.
Да и на МБ из-за НБУ с 25,05 взрывного роста нет.
На выходных будет прием по 25, как вчера утром.
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:50
fin написав:
Очень надеюсь на то, чтобы Вы оказались правы! Както не очень хочется покупать по 25, когда отказался по 24, надеясь что будет ниже 24-х.
Когда был курс 23,.. я был уверен,что справедливый 25,5 но это было до вируса,теперь о цифрах говорить рано,пока не спадет паника.
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shatenerbi
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:54
zzzzzz написав:
Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))
Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает
Ну про кредитки вы зря.
Очень удобная штука. А если еще и кэш-беком...
И состоятельные люди часто потому и состоятельны, что умеют считать деньги.
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kluychkooleg
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