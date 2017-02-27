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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:56
Было время,когда разрыв м-ду межбанком и наличкой был бопьше гривны,были другие условия.
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shatenerbi
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:57
kluychkooleg написав: zzzzzz написав:
Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))
Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает
Ну про кредитки вы зря.
Очень удобная штука. А если еще и кэш-беком...
И состоятельные люди часто потому и состоятельны, что умеют считать деньги.
Вот-вот, заваривать чай 1 раз, это неразумная трата денег
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:58
Игорь Алексеевич написав:
на курсы налички иногда обращаю внимание, если еду в машине. некоторые обменники очень оперативно работают с курсами, т.к. следят за торгами на меж.банке.
Нормальные обменки очень оперативно реагируют, поймать их на запаздывании не просто.
Да и банки многие тоже научились по 5 раз за день курс оперативно менять.
Только не понятно, зачем следить из машины, когда есть смартфон?
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kluychkooleg
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:58
Сибарит написав:
Я плохо понимаю, почему столько претензий к НБУ? Он делает то, что обещал - сглаживает колебания.
Люди недовольны свой жизнью и уверены что виноват в этом НБУ. )
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Aps
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:03
Yuri_61 написав: proftpd66 написав: zzzzzz написав:
НБУ конечно налажал с таким резким снижением за 2 заседания сразу с 15,5% до 11% , очень резко. Вот и результат в отскоке курса. Может и до 26 взлететь.
может до 90. Так как требуется ставка 20, а сейчас 11, если ее не повысят, то 90 без проблем.
на пальцах обясните плиз почему так произойд'т
Элементарно:
1) Эрик Найман рассказывал что в 2014 была девальвация планируемая, ставка была 14% в то время.
2) Даже в России в 2015, когда ставка резко поняли до 15, то была резкая РЕВАЛЬВАЯ
3) ты берешь кредиты под 11% годовых в грн, если есть "фонда" США растет, акции конопли и т.д. +50% годовых. Если ты берешь кредиты в гривны и вкладывает в фонду, то ты меняешь эти кредитные гривны, меняешь их на черном рынке и вкладываешь в иностранные рынки! Если так делать постоянно до 50млрд$ на черном рынке покупать, то какой будет курс?
чтобы держать ставку в 7%-11%, надо чтобы валютные резервы были 300млрд$-1000млрд$
Будем надеяться что кредитовать никого не будут
Банду геть!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:10
brainchild написав:
А так, на ваш взгляд – думаете, оно, что по команде оно будет дорожать или дешеветь до бесконечности?
Перед тем как делать прогнозы, как в том сообщении, нужно хотя бы убедиться в развороте на возможное третье дно.
А по факту этого нет и близко
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:11
zzzzzz написав: kluychkooleg написав: zzzzzz написав:
Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))
Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает
Ну про кредитки вы зря.
Очень удобная штука. А если еще и кэш-беком...
И состоятельные люди часто потому и состоятельны, что умеют считать деньги.
Вот-вот, заваривать чай 1 раз, это неразумная трата денег
- Фима, ти зачем взял новий пакетик чая?..
- Так у старого ниточка оборвалась!
- И што, таки рук нет пришить?!..
А 25-то перевалили. Кто там еще ждет падения?..
Две шаги налево, две шаги направо, шаг назад, и две вперед. (с)
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:11
zzzzzz написав:
НБУ вчера был очень скромный и продал всего 25 мио
Скромность украшает.
сейчас он единственный продавец ...на мб
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edvardd
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:12
zzzzzz написав:
Вот-вот, заваривать чай 1 раз, это неразумная трата денег
Существуют сорта чая, которые завариваются 2-3 раза. Пьют только последний, первые выливают
Я тоже не понимаю игры на грейсах и кешбеках, но я и соревнования, кто быстрее пробежит, не понимаю. Это игра сродни чтению детективов
И я совсем не уверен, что моя привычка жить за свои не обернется когда-нибудь против меня из-за отсутствия кредитного рейтинга.
Кредиты на бизнес - это святое. Бизнес за свои ущербен и бесперспективен.
Краткое содержание статьи здесь:viewtopic.php?p=4857197#p4857197
Уточню, что проблемные кредиты - это общая проблема и банков, и заемщиков.
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Сибарит
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:15
edvardd написав: zzzzzz написав:
НБУ вчера был очень скромный и продал всего 25 мио
Скромность украшает.
сейчас он единственный продавец ...на мб
Это ли не прекрасно?)
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