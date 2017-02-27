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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3732373337343735>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 248
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
42
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Было время,когда разрыв м-ду межбанком и наличкой был бопьше гривны,были другие условия.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:57

  kluychkooleg написав:
  zzzzzz написав:Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))
Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает :mrgreen:


Ну про кредитки вы зря.
Очень удобная штука. А если еще и кэш-беком...
И состоятельные люди часто потому и состоятельны, что умеют считать деньги.

Вот-вот, заваривать чай 1 раз, это неразумная трата денег :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:58

  Игорь Алексеевич написав:на курсы налички иногда обращаю внимание, если еду в машине. некоторые обменники очень оперативно работают с курсами, т.к. следят за торгами на меж.банке. :roll:


Нормальные обменки очень оперативно реагируют, поймать их на запаздывании не просто.
Да и банки многие тоже научились по 5 раз за день курс оперативно менять.
Только не понятно, зачем следить из машины, когда есть смартфон?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:58

  Сибарит написав:Я плохо понимаю, почему столько претензий к НБУ? Он делает то, что обещал - сглаживает колебания.


Люди недовольны свой жизнью и уверены что виноват в этом НБУ. )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:03

  Yuri_61 написав:
  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:НБУ конечно налажал с таким резким снижением за 2 заседания сразу с 15,5% до 11% , очень резко. Вот и результат в отскоке курса. Может и до 26 взлететь.


может до 90. Так как требуется ставка 20, а сейчас 11, если ее не повысят, то 90 без проблем.


на пальцах обясните плиз почему так произойд'т


Элементарно:

1) Эрик Найман рассказывал что в 2014 была девальвация планируемая, ставка была 14% в то время.




2) Даже в России в 2015, когда ставка резко поняли до 15, то была резкая РЕВАЛЬВАЯ

3) ты берешь кредиты под 11% годовых в грн, если есть "фонда" США растет, акции конопли и т.д. +50% годовых. Если ты берешь кредиты в гривны и вкладывает в фонду, то ты меняешь эти кредитные гривны, меняешь их на черном рынке и вкладываешь в иностранные рынки! Если так делать постоянно до 50млрд$ на черном рынке покупать, то какой будет курс?

чтобы держать ставку в 7%-11%, надо чтобы валютные резервы были 300млрд$-1000млрд$

Будем надеяться что кредитовать никого не будут :lol: :lol:

Банду геть! :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:10

  brainchild написав:А так, на ваш взгляд – думаете, оно, что по команде оно будет дорожать или дешеветь до бесконечности?

Перед тем как делать прогнозы, как в том сообщении, нужно хотя бы убедиться в развороте на возможное третье дно.
А по факту этого нет и близко
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:11

  zzzzzz написав:
  kluychkooleg написав:
  zzzzzz написав:Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))
Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает :mrgreen:


Ну про кредитки вы зря.
Очень удобная штука. А если еще и кэш-беком...
И состоятельные люди часто потому и состоятельны, что умеют считать деньги.

Вот-вот, заваривать чай 1 раз, это неразумная трата денег :mrgreen: :mrgreen:


- Фима, ти зачем взял новий пакетик чая?..
- Так у старого ниточка оборвалась!
- И што, таки рук нет пришить?!..



А 25-то перевалили. Кто там еще ждет падения?..
Две шаги налево, две шаги направо, шаг назад, и две вперед. (с)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:11

  zzzzzz написав:НБУ вчера был очень скромный и продал всего 25 мио
Скромность украшает.

сейчас он единственный продавец ...на мб
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Вот-вот, заваривать чай 1 раз, это неразумная трата денег

Существуют сорта чая, которые завариваются 2-3 раза. Пьют только последний, первые выливают :)
Я тоже не понимаю игры на грейсах и кешбеках, но я и соревнования, кто быстрее пробежит, не понимаю. Это игра сродни чтению детективов :)
И я совсем не уверен, что моя привычка жить за свои не обернется когда-нибудь против меня из-за отсутствия кредитного рейтинга.
Кредиты на бизнес - это святое. Бизнес за свои ущербен и бесперспективен.

Краткое содержание статьи здесь:
viewtopic.php?p=4857197#p4857197
Уточню, что проблемные кредиты - это общая проблема и банков, и заемщиков.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:15

  edvardd написав:
  zzzzzz написав:НБУ вчера был очень скромный и продал всего 25 мио
Скромность украшает.

сейчас он единственный продавец ...на мб

Это ли не прекрасно?)
Investor_33
 
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