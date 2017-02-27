Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:03

Yuri_61 написав: proftpd66 написав: zzzzzz написав: НБУ конечно налажал с таким резким снижением за 2 заседания сразу с 15,5% до 11% , очень резко. Вот и результат в отскоке курса. Может и до 26 взлететь. НБУ конечно налажал с таким резким снижением за 2 заседания сразу с 15,5% до 11% , очень резко. Вот и результат в отскоке курса. Может и до 26 взлететь.



может до 90. Так как требуется ставка 20, а сейчас 11, если ее не повысят, то 90 без проблем. может до 90. Так как требуется ставка 20, а сейчас 11, если ее не повысят, то 90 без проблем.



на пальцах обясните плиз почему так произойд'т на пальцах обясните плиз почему так произойд'т

Если так делать постоянно до 50млрд$ на черном рынке покупать, то какой будет курс?

Элементарно:1) Эрик Найман рассказывал что в 2014 была девальвация планируемая, ставка была 14% в то время.2) Даже в России в 2015, когда ставка резко поняли до 15,3) ты берешь кредиты под 11% годовых в грн, если есть "фонда" США растет, акции конопли и т.д. +50% годовых. Если ты берешь кредиты в гривны и вкладывает в фонду, то ты меняешь эти кредитные гривны, меняешь их на черном рынке и вкладываешь в иностранные рынки!чтобы держать ставку в 7%-11%, надо чтобы валютные резервы были 300млрд$-1000млрд$Будем надеяться что кредитовать никого не будутБанду геть!