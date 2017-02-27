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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:18
proftpd66 написав:
3) ты берешь кредиты под 11% годовых в грн, если есть "фонда" США растет, акции конопли и т.д. +50% годовых. Если ты берешь кредиты в гривны и вкладывает в фонду, то ты меняешь эти кредитные гривны, меняешь их на черном рынке и вкладываешь в иностранные рынки! Если так делать постоянно до 50млрд$ на черном рынке покупать, то какой будет курс?
чтобы держать ставку в 7%-11%, надо чтобы валютные резервы были 300млрд$-1000млрд$
Будем надеяться что кредитовать никого не будут
Банду геть!
В польше звр $100 млрд, учетная ставка 1,5% и зуотый в космос не улетает.
Чудеса да и только.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:20
SILVER_UA написав: bugalter написав:
На наличке нет паники на покупку доллара,если бы Мб не подрастал,то наличка бы чуток съехала вниз.Из - За Мб не съезжает.
если бы дедка был бабкой и наоборот. Что за бухгалтер, если не знает, что основа курса это межбанк ?
Если не будет гривны на наличке никакой мб не поможет.Уйдем ниже,рынок сам нащупает курс.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:22
sergey_sryvkin написав: zzzzzz написав:
- Фима, ти зачем взял новий пакетик чая?..
- Так у старого ниточка оборвалась!
- И што, таки рук нет пришить?!..
А 25-то перевалили. Кто там еще ждет падения?..
Две шаги налево, две шаги направо, шаг назад, и две вперед. (с)
-Сарочка у нас есть что выпить?
-Фима,возьми чай
-А покрепче есть,что?
-Ну таки возьми новый пакетик!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:23
proftpd66 написав:
3) ты берешь кредиты под 11% годовых в грн, если есть "фонда" США растет, акции конопли и т.д. +50% годовых. Если ты берешь кредиты в гривны и вкладывает в фонду, то ты меняешь эти кредитные гривны, меняешь их на черном рынке и вкладываешь в иностранные рынки! Если так делать постоянно до 50млрд$ на черном рынке покупать, то какой будет курс?
чтобы держать ставку в 7%-11%, надо чтобы валютные резервы были 300млрд$-1000млрд$
Осталось только найти благодетелей, который нараздают кредитов под 7-11% процентов в гривне в эквиваленте $50 млрд (на моменте это 1250 млрд гривен)
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:23
ВОТ ОНО!
escobar написав: proftpd66 написав:
3) ты берешь кредиты под 11% годовых в грн, если есть "фонда" США растет, акции конопли и т.д. +50% годовых. Если ты берешь кредиты в гривны и вкладывает в фонду, то ты меняешь эти кредитные гривны, меняешь их на черном рынке и вкладываешь в иностранные рынки! Если так делать постоянно до 50млрд$ на черном рынке покупать, то какой будет курс?
чтобы держать ставку в 7%-11%, надо чтобы валютные резервы были 300млрд$-1000млрд$
Будем надеяться что кредитовать никого не будут
Банду геть!
В польше звр $100 млрд, учетная ставка 1,5% и зуотый в космос не улетает.
Чудеса да и только.
100млрл!
Есть ли в Польше черный рынок 70% экономики? я сомневаюсь. И отмывают ли там бабки сами же банки и депутаты польские?
Кто дотирует Польшу? им бесплатно дают евро фантики. Если бесплатно дают по 100млрд безлимит полный, то вот Вам и ставка хорошая.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:24
kluychkooleg написав: bugalter написав:
На наличке нет паники на покупку доллара,если бы Мб не подрастал,то наличка бы чуток съехала вниз.Из - За Мб не съезжает.
Ны выходных цеплят посчитаете.
Пока еще банки открыты. Обменки не ставят курс покупки выше продажи в банках, не поощряют перекидщиков.
Да и на МБ из-за НБУ с 25,05 взрывного роста нет.
На выходных будет прием по 25, как вчера утром.
Зачем дорого брать ,если нет дорогих продаж.
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bugalter
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:25
escobar написав: proftpd66 написав:
3) ты берешь кредиты под 11% годовых в грн, если есть "фонда" США растет, акции конопли и т.д. +50% годовых. Если ты берешь кредиты в гривны и вкладывает в фонду, то ты меняешь эти кредитные гривны, меняешь их на черном рынке и вкладываешь в иностранные рынки! Если так делать постоянно до 50млрд$ на черном рынке покупать, то какой будет курс?
чтобы держать ставку в 7%-11%, надо чтобы валютные резервы были 300млрд$-1000млрд$
Осталось только найти благодетелей, который нараздают кредитов под 7-11% процентов в гривне в эквиваленте $50 млрд (на моменте это 1250 млрд гривен)
зачем тогда опускать ставку? если кредитовать ничего не собираются.
будем надеяться что кредитовать не будут и мы сольемся по 40, а потом будет 15 и откупимся
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:27
Польшу мы никогда не догоним! По многим причинам.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:31
proftpd66 написав:
зачем тогда опускать ставку? если кредитовать ничего не собираются.
будем надеяться что кредитовать не будут и мы сольемся по 40, а потом будет 15 и откупимся
С чего вы взяли что никого кредитовать не собираются?
С чего вы взяли что объемы рынка кредитования сходу достигнут триллиона гривен?
С чего вы взяли что 11% в гривне это выгоднее чем, допустим, 3,7% в долларе под которые кредитует американский брокер?
proftpd66 написав:
зачем тогда опускать ставку?
Ну не знаю, может чтобы банки забрали средства с депосертификатов (от которых никакой пользы экономике, только портят финансовую статистику нацбанка) и влили их в реальных сектор?
Пускай даже в такие пузыреопасные варианты, как ипотечное кредитование и гос облигации?
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:36
escobar написав: proftpd66 написав:
зачем тогда опускать ставку? если кредитовать ничего не собираются.
будем надеяться что кредитовать не будут и мы сольемся по 40, а потом будет 15 и откупимся
С чего вы взяли что никого кредитовать не собираются?
С чего вы взяли что объемы рынка кредитования сходу достигнут триллиона гривен?
С чего вы взяли что 11% в гривне это выгоднее чем, допустим, 3,7% в долларе под которые кредитует американский брокер?
proftpd66 написав:
зачем тогда опускать ставку?
Ну не знаю, может чтобы банки забрали средства с депосертификатов (от которых никакой пользы экономике, только портят финансовую статистику нацбанка) и влили их в реальных сектор?
Пускай даже в такие пузыреопасные варианты, как ипотечное кредитование и гос облигации?
Эрик Найман, подробно рассказал на видео. Вы смотрели? Мне его видео пересказывать в письменном виде?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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