proftpd66 написав:

Если так делать постоянно до 50млрд$ на черном рынке покупать, то какой будет курс?

3) ты берешь кредиты под 11% годовых в грн, если есть "фонда" США растет, акции конопли и т.д. +50% годовых. Если ты берешь кредиты в гривны и вкладывает в фонду, то ты меняешь эти кредитные гривны, меняешь их на черном рынке и вкладываешь в иностранные рынки!чтобы держать ставку в 7%-11%, надо чтобы валютные резервы были 300млрд$-1000млрд$Будем надеяться что кредитовать никого не будутБанду геть!