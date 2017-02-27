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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37343735373637373738>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 248
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
42
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  bugalter написав:Если не будет гривны на наличке никакой мб не поможет.Уйдем ниже,рынок сам нащупает курс.

Бух ты таки левый. Если межбанк к вечеру будет 25,5 то даже без гривны спекулянты уйдут туда же.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:44

  proftpd66 написав:Эрик Найман, подробно рассказал на видео. Вы смотрели? Мне его видео пересказывать в письменном виде?

Видел еще пару лет назад.
Но дело то не в том.

А в том что вам желательно поумерить пыл воображариума - ну право, сравнивать ситуации когда сильный берет дешевое кредитное плечо чтобы нанести усиленный удар по слабому, с обратной ситуацией, когда слабый (украинский алегатор) берет дорогое кредитное плечо под 11% чтобы играть на американском фондовом рынке...
И затем утверждать, что это вызовет огромные перекосы и обвал на валютном рынке украины.

Право, сову вы уже так натянули на глобус, что она уже просто таки дико перекосилась в предсмертной агонии...
Востаннє редагувалось escobar в П'ят 31 січ, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:47

  bugalter написав:На наличке нет паники на покупку доллара,если бы Мб не подрастал,то наличка бы чуток съехала вниз.Из - За Мб не съезжает.

Если нет паники, а курс растет, значит плохо дела у слившихся - зимний тренд продолжается.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:52

Ехал по центральному проспекту Запорожья, посматривал в окна обменииков:
24.80-85 покупка
25.00-25.10 продажа.
Где "ріст"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:56

  Вкладчик1234 написав:Ехал по центральному проспекту Запорожья, посматривал в окна обменииков:
24.80-85 покупка
25.00-25.10 продажа.
Где "ріст"?

рист у тебя мимо глаз, потому что в Юнексе по 97 прием и вообще спекулянтам отдай по 95
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:56

Приват онлайн льет по 25.06, что за паника, растуны?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:58

Ставка не влияет , на здесь и сейчас ( кто то спрашивал )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:00

Кто видит "па26 завтра" покупайте в привате па 25.06 или альфе па25.08. И сделайте по гривне на долларе за 1 день!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:04

  escobar написав:
  proftpd66 написав:Эрик Найман, подробно рассказал на видео. Вы смотрели? Мне его видео пересказывать в письменном виде?

Видел еще пару лет назад.
Но дело то не в том.

А в том что вам желательно поумерить пыл воображариума - ну право, сравнивать ситуации когда сильный берет дешевое кредитное плечо чтобы нанести усиленный удар по слабому, с обратной ситуацией, когда слабый (украинский алегатор) берет дорогое кредитное плечо под 11% чтобы играть на американском фондовом рынке...
И затем утверждать, что это вызовет огромные перекосы и обвал на валютном рынке украины.

Право, сову вы уже так натянули на глобус, что она уже просто таки дико перекосилась в предсмертной агонии...



Будем надеяться что все будет хорошо. Что будет пузырь недвиги и студия будет стоять 400к, я только за
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:12

  Вкладчик1234 написав:Приват онлайн льет по 25.06, что за паника, растуны?

и когда ты без комиссии оттуда по 25,06 заберешь на руки бакс, сказочник ? ты по чем кстати слился напомни несколько дней назад ? Кстати обнови свой интернет, там уже 25,126 :mrgreen:
Востаннє редагувалось SILVER_UA в П'ят 31 січ, 2020 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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