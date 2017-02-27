Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:00

Кто видит "па26 завтра" покупайте в привате па 25.06 или альфе па25.08. И сделайте по гривне на долларе за 1 день!

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин