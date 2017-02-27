Межбанк 03/06
Кто-то писал что НБУ стоял с офером по 25,055 , или ушел или раскупили. Едем дальше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:13
Межбанк 03/06
Кто-то писал что НБУ стоял с офером по 25,055 , или ушел или раскупили. Едем дальше.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:16
Да валили банки,перепуганным оленям выдавали торбы бумаги,с одной стороны говорили: кто возьмёт дороже 13 пожалеет,а через пару месяцев делали 30 и даже не оправдывались,зачем,ведь лоха не напарить себя в ландоне потом не уважать.
А теперь прошли реформы,от зарплаты до аванса,от аванса до погашения кредитки,плюс коммунальщики никак не успокоятся,уже доставку воздуха скоро обилетят.
Вот такие пироги,есть ещё часть слишком впечатлительных,не придавили их ещё реформы,бегают со своей тощей котлеткой,но они уже погоды не делают,за столом главный шулер крупье это НБУ.
Единственный плюс в этом всём,что нищета даже поход на 25 толком отоварить не может.
Так и живём,бури в стакане,но кто-то хорошо греется,28-26-27-25-23,опять 25.
А теперь НБУ наконец-то понял,причём не из официальной статистики,что население голое,ну купят 15-ти летний корч за 5 кило денег из польши\литвы,ну занесут 50-100 000 грн на депо,можно уже и ставку делать неприличную,можно уже и лимиты по валюте увеличивать,возможность хомячить валюту в промышленных масштабах ликвидировали как класс.
Поэтому все разговоры о 28-30,можно относить в валютный юмор не задумываясь.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:18
Бери в альфе па 25.08 и забирай хоть сейчас. А через дорогу занесешь па26!
Профит!
Или ты только с сельским валютчиком работаешь?
Кинь ещё курс в Борисполе
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 31 січ, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:20
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:20
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:23
Ждуны ждут па26 и заняты написанием постов.
Поэтому пропускают вагон па 25.06 и садятся в вагон на 10 коп дороже
Кто им доктор?
Берите, всё равно завтра сделаете минимум гривну-две (4-8%) за день.
В чем проблема?
Нет гривен купить никому не нужную бумажку? Или мамка не разрешает?
Пока вчера согласовывали с мамками слив - слились на дне.
А пока сегодня упрашивали откупиться - дождались илитного СВ втридорога.
Спасибо спонсорам пинкничка! Пешите исчо!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:27
Голое население вообще не важно.
Посмотри на Аргентину.
В 2013 году курс был 5
В 2014 году курс был 8
А сегодня курс 60.
Политика дешевых денег в угоду политикам популистам всегда заканчивалась одинаково.
Есть еще пример Турции.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:30
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:31
Да не будет завтра 26,
Будут по 20-40коп в неделю (с маленькими откатами) тянуть вверх, к привычным уровням 27-28, к которым и цены давно привязаны и все привыкли.
Вполне адекватная стратегия
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