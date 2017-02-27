Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:16

shatenerbi написав: Было время,когда разрыв м-ду межбанком и наличкой был бопьше гривны,были другие условия. Было время,когда разрыв м-ду межбанком и наличкой был бопьше гривны,были другие условия.

Да валили банки,перепуганным оленям выдавали торбы бумаги,с одной стороны говорили: кто возьмёт дороже 13 пожалеет,а через пару месяцев делали 30 и даже не оправдывались,зачем,ведь лоха не напарить себя в ландоне потом не уважать.А теперь прошли реформы,от зарплаты до аванса,от аванса до погашения кредитки,плюс коммунальщики никак не успокоятся,уже доставку воздуха скоро обилетят.Вот такие пироги,есть ещё часть слишком впечатлительных,не придавили их ещё реформы,бегают со своей тощей котлеткой,но они уже погоды не делают,за столом главный шулер крупье это НБУ.Единственный плюс в этом всём,что нищета даже поход на 25 толком отоварить не может.Так и живём,бури в стакане,но кто-то хорошо греется,28-26-27-25-23,опять 25.А теперь НБУ наконец-то понял,причём не из официальной статистики,что население голое,ну купят 15-ти летний корч за 5 кило денег из польши\литвы,ну занесут 50-100 000 грн на депо,можно уже и ставку делать неприличную,можно уже и лимиты по валюте увеличивать,возможность хомячить валюту в промышленных масштабах ликвидировали как класс.Поэтому все разговоры о 28-30,можно относить в валютный юмор не задумываясь.