RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3735373637373738>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 248
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
42
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:13

Межбанк 03/06

Кто-то писал что НБУ стоял с офером по 25,055 , или ушел или раскупили. Едем дальше.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37019
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3559 раз.
Подякували: 8739 раз.
 
Профіль
41
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:16

  shatenerbi написав:Было время,когда разрыв м-ду межбанком и наличкой был бопьше гривны,были другие условия.

Да валили банки,перепуганным оленям выдавали торбы бумаги,с одной стороны говорили: кто возьмёт дороже 13 пожалеет,а через пару месяцев делали 30 и даже не оправдывались,зачем,ведь лоха не напарить себя в ландоне потом не уважать.

А теперь прошли реформы,от зарплаты до аванса,от аванса до погашения кредитки,плюс коммунальщики никак не успокоятся,уже доставку воздуха скоро обилетят.

Вот такие пироги,есть ещё часть слишком впечатлительных,не придавили их ещё реформы,бегают со своей тощей котлеткой,но они уже погоды не делают,за столом главный шулер крупье это НБУ.
Единственный плюс в этом всём,что нищета даже поход на 25 толком отоварить не может.

Так и живём,бури в стакане,но кто-то хорошо греется,28-26-27-25-23,опять 25.
А теперь НБУ наконец-то понял,причём не из официальной статистики,что население голое,ну купят 15-ти летний корч за 5 кило денег из польши\литвы,ну занесут 50-100 000 грн на депо,можно уже и ставку делать неприличную,можно уже и лимиты по валюте увеличивать,возможность хомячить валюту в промышленных масштабах ликвидировали как класс.

Поэтому все разговоры о 28-30,можно относить в валютный юмор не задумываясь.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 30.12.09
Подякував: 321 раз.
Подякували: 2335 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:будем надеяться что кредитовать не будут и мы сольемся по 40, а потом будет 15 и откупимся

Скорее по 15 сольемся и по 40 откупимся)
Investor_33
 
Повідомлень: 936
З нами з: 16.05.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:18

  SILVER_UA написав:
  Вкладчик1234 написав:Приват онлайн льет по 25.06, что за паника, растуны?

и когда ты без комиссии оттуда по 25,06 заберешь на руки бакс, сказочник ? ты по чем кстати слился напомни несколько дней назад ? Кстати обнови свой интернет, там уже 25,126 :mrgreen:

Бери в альфе па 25.08 и забирай хоть сейчас. А через дорогу занесешь па26!
Профит!

Или ты только с сельским валютчиком работаешь?

Кинь ещё курс в Борисполе :lol:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 31 січ, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10411
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6532 раз.
Подякували: 2797 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:20

  Вкладчик1234 написав:Приват онлайн льет по 25.06, что за паника, растуны?

Приват па 24,126 ,ждуны
vittore64501
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 10.01.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:20

  shatenerbi написав:Было время,когда разрыв м-ду межбанком и наличкой был бопьше гривны,были другие условия.

Были времена разрыва и под 5 гривен, когда на межбанке по 16 сливались только бедолаги, загнанные умелыми коричневыми погонщиками с 200 баксами.
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 350
З нами з: 30.05.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:23

  vittore64501 написав:
  Вкладчик1234 написав:Приват онлайн льет по 25.06, что за паника, растуны?

Приват па 24,126 ,ждуны

Ждуны ждут па26 и заняты написанием постов.
Поэтому пропускают вагон па 25.06 и садятся в вагон на 10 коп дороже

Кто им доктор?

Берите, всё равно завтра сделаете минимум гривну-две (4-8%) за день.

В чем проблема?

Нет гривен купить никому не нужную бумажку? Или мамка не разрешает?

Пока вчера согласовывали с мамками слив - слились на дне.

А пока сегодня упрашивали откупиться - дождались илитного СВ втридорога.

Спасибо спонсорам пинкничка! Пешите исчо!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10411
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6532 раз.
Подякували: 2797 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:27

  somilitark написав:
Поэтому все разговоры о 28-30,можно относить в валютный юмор не задумываясь.


Голое население вообще не важно.
Посмотри на Аргентину.
В 2013 году курс был 5
В 2014 году курс был 8
А сегодня курс 60.

Политика дешевых денег в угоду политикам популистам всегда заканчивалась одинаково.
Есть еще пример Турции.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37019
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3559 раз.
Подякували: 8739 раз.
 
Профіль
41
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:30

  Investor_33 написав:
  proftpd66 написав:будем надеяться что кредитовать не будут и мы сольемся по 40, а потом будет 15 и откупимся

Скорее по 15 сольемся и по 40 откупимся)


в Вашому дописі більше правди ніж іронії )
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 08.09.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:31

Да не будет завтра 26,

Будут по 20-40коп в неделю (с маленькими откатами) тянуть вверх, к привычным уровням 27-28, к которым и цены давно привязаны и все привыкли.
Вполне адекватная стратегия
Xenon
 
Повідомлень: 3528
З нами з: 25.02.09
Подякував: 39 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3735373637373738>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: okayok, SILVER_UA, Zebra, Вкладчик1234, Модератор і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1665, 1666, 1667
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16668 2069293
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 січ, 2020 14:21
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
362 60392
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 22:59
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6776 1502500
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.