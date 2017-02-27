Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:35

zzzzzz написав: somilitark написав:

Поэтому все разговоры о 28-30,можно относить в валютный юмор не задумываясь. Поэтому все разговоры о 28-30,можно относить в валютный юмор не задумываясь.



Голое население вообще не важно.

Посмотри на Аргентину.

В 2013 году курс был 5

В 2014 году курс был 8

А сегодня курс 60.



Политика дешевых денег в угоду политикам популистам всегда заканчивалась одинаково.

Есть еще пример Турции. Голое население вообще не важно.Посмотри на Аргентину.В 2013 году курс был 5В 2014 году курс был 8А сегодня курс 60.Политика дешевых денег в угоду политикам популистам всегда заканчивалась одинаково.Есть еще пример Турции.

Евгений,можно хоть пару слов и дефиците бюджета в Аргентине?Об их политике привлечения займов и о сути бюджета?Сколько там пустых денег раздают лохторату?Венесуэла тоже так шла,но ещё веселее в тупик зашла.А о Турции можно спросить каков прирост кредитования за последние 10 лет и за счёт чего был этот самый прирост,не с печатного ли станка по шаровым ставкам?У нас есть хоть что-то подобное?У нас есть зажатый бюджет,чуть ли не 10 мио на заработках,у нас половина населения пенсионеры с пенсией в 1700-3000.Вы что-то потеряли оптимизм при походе с 23 до 25,у меня ничего не поменялось,нас загнали в болото и там держат,не погружаемся ниже только потому,что ниже просто некуда,оттолкнулись от дна и нас несёт по речке как субстанцию.