somilitark написав: Поэтому все разговоры о 28-30,можно относить в валютный юмор не задумываясь.
Голое население вообще не важно. Посмотри на Аргентину. В 2013 году курс был 5 В 2014 году курс был 8 А сегодня курс 60.
Политика дешевых денег в угоду политикам популистам всегда заканчивалась одинаково. Есть еще пример Турции.
Евгений,можно хоть пару слов и дефиците бюджета в Аргентине? Об их политике привлечения займов и о сути бюджета? Сколько там пустых денег раздают лохторату? Венесуэла тоже так шла,но ещё веселее в тупик зашла.
А о Турции можно спросить каков прирост кредитования за последние 10 лет и за счёт чего был этот самый прирост,не с печатного ли станка по шаровым ставкам?
У нас есть хоть что-то подобное?
У нас есть зажатый бюджет,чуть ли не 10 мио на заработках,у нас половина населения пенсионеры с пенсией в 1700-3000.
Вы что-то потеряли оптимизм при походе с 23 до 25,у меня ничего не поменялось,нас загнали в болото и там держат,не погружаемся ниже только потому,что ниже просто некуда,оттолкнулись от дна и нас несёт по речке как субстанцию.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
ты со школы только пришел, что за юношеское творчество ? тут никто не пишет ни о каких 26. Просто констатируют факт, что ниже 25 пока нет и в ближайшие дни не будет. И еще то, что ты лоханулся когда несколько дней назад продал свои 100 баксов ниже 25.
Велика палата Верховного суду знову перенесла розгляд касаційних скарг Національного банку України, КБ "ПриватБанк" і Міністерства фінансів на рішення судів попередніх інстанцій у справі про вклади сім'ї Суркісів у націоналізованому "Приватбанку", а також про законність процедури bail-in. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НБУ.
За інформацією прес-служби, судді задовольнили клопотання Кабміну.
Згідно з рішенням суду, розгляд справи відкладено на невизначений термін.
ты со школы только пришел, что за юношеское творчество ? тут никто не пишет ни о каких 26. Просто констатируют факт, что ниже 25 пока нет и в ближайшие дни не будет. И еще то, что ты лоханулся когда несколько дней назад продал свои 100 баксов ниже 25.
Я продал вчера по 24.85, и то потому что не хотел заморачиваться наличной логистикой. Наличку можно было занести на 5-10 коп дороже вчера. Но я не захотел брать на себя риски, и тратится на логистику. А ты свои 100 баксов вчера вечером на дне откупил, или слил? Или это слишком высокие ставки?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин