25,126
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:31
25,126
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Black Jack - White Business
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:35
Евгений,можно хоть пару слов и дефиците бюджета в Аргентине?
Об их политике привлечения займов и о сути бюджета?
Сколько там пустых денег раздают лохторату?
Венесуэла тоже так шла,но ещё веселее в тупик зашла.
А о Турции можно спросить каков прирост кредитования за последние 10 лет и за счёт чего был этот самый прирост,не с печатного ли станка по шаровым ставкам?
У нас есть хоть что-то подобное?
У нас есть зажатый бюджет,чуть ли не 10 мио на заработках,у нас половина населения пенсионеры с пенсией в 1700-3000.
Вы что-то потеряли оптимизм при походе с 23 до 25,у меня ничего не поменялось,нас загнали в болото и там держат,не погружаемся ниже только потому,что ниже просто некуда,оттолкнулись от дна и нас несёт по речке как субстанцию.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:35
0.004 или 0.4%!!!!!!
Скупайтесь, глупцы! (Можно и на кредитные)
Это уже не остановить!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:38
Вы слили обратно все 1700 долларов?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:43
Ещё вчера в Конкорде па 24.85. Там была сумма не очень круглая. (1600+++)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ты со школы только пришел, что за юношеское творчество ? тут никто не пишет ни о каких 26. Просто констатируют факт, что ниже 25 пока нет и в ближайшие дни не будет. И еще то, что ты лоханулся когда несколько дней назад продал свои 100 баксов ниже 25.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:48
Красава ( нармас )
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:49
Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:51
Я продал вчера по 24.85, и то потому что не хотел заморачиваться наличной логистикой. Наличку можно было занести на 5-10 коп дороже вчера. Но я не захотел брать на себя риски, и тратится на логистику.
А ты свои 100 баксов вчера вечером на дне откупил, или слил? Или это слишком высокие ставки?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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