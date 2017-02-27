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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3735373637373738

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 248
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
8%
19
выше 26
17%
42
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:31

  vittore64501 написав:
  Вкладчик1234 написав:Приват онлайн льет по 25.06, что за паника, растуны?

Приват па 24,126 ,ждуны

25,126
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:35

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:
Поэтому все разговоры о 28-30,можно относить в валютный юмор не задумываясь.


Голое население вообще не важно.
Посмотри на Аргентину.
В 2013 году курс был 5
В 2014 году курс был 8
А сегодня курс 60.

Политика дешевых денег в угоду политикам популистам всегда заканчивалась одинаково.
Есть еще пример Турции.

Евгений,можно хоть пару слов и дефиците бюджета в Аргентине?
Об их политике привлечения займов и о сути бюджета?
Сколько там пустых денег раздают лохторату?
Венесуэла тоже так шла,но ещё веселее в тупик зашла.

А о Турции можно спросить каков прирост кредитования за последние 10 лет и за счёт чего был этот самый прирост,не с печатного ли станка по шаровым ставкам?

У нас есть хоть что-то подобное?

У нас есть зажатый бюджет,чуть ли не 10 мио на заработках,у нас половина населения пенсионеры с пенсией в 1700-3000.

Вы что-то потеряли оптимизм при походе с 23 до 25,у меня ничего не поменялось,нас загнали в болото и там держат,не погружаемся ниже только потому,что ниже просто некуда,оттолкнулись от дна и нас несёт по речке как субстанцию.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:35

  ruvex написав:
  vittore64501 написав:
  Вкладчик1234 написав:Приват онлайн льет по 25.06, что за паника, растуны?

Приват па 24,126 ,ждуны

25,126

0.004 или 0.4%!!!!!!
Скупайтесь, глупцы! (Можно и на кредитные) :lol:
Это уже не остановить!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:38

  Вкладчик1234 написав:Скупайтесь, глупцы! (Можно и на кредитные) :lol:
Это уже не остановить!

Вы слили обратно все 1700 долларов?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:43

  somilitark написав:
  Вкладчик1234 написав:Скупайтесь, глупцы! (Можно и на кредитные) :lol:
Это уже не остановить!

Вы слили обратно все 1700 долларов?

Ещё вчера в Конкорде па 24.85. Там была сумма не очень круглая. (1600+++)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Спасибо спонсорам пинкничка! Пешите исчо!

ты со школы только пришел, что за юношеское творчество ? тут никто не пишет ни о каких 26. Просто констатируют факт, что ниже 25 пока нет и в ближайшие дни не будет. И еще то, что ты лоханулся когда несколько дней назад продал свои 100 баксов ниже 25.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:48

  Вкладчик1234 написав:0.004 или 0.4%!!!!!! Скупайтесь, глупцы! (Можно и на кредитные) Это уже не остановить!

Красава ( нармас )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:49

Велика палата Верховного суду знову перенесла розгляд касаційних скарг Національного банку України, КБ "ПриватБанк" і Міністерства фінансів на рішення судів попередніх інстанцій у справі про вклади сім'ї Суркісів у націоналізованому "Приватбанку", а також про законність процедури bail-in. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НБУ.

За інформацією прес-служби, судді задовольнили клопотання Кабміну.

Згідно з рішенням суду, розгляд справи відкладено на невизначений термін.

https://www.rbc.ua/ukr/news/verhovnyy-s ... 74291.html
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:51

:!:
  SILVER_UA написав:
  Вкладчик1234 написав:Спасибо спонсорам пинкничка! Пешите исчо!

ты со школы только пришел, что за юношеское творчество ? тут никто не пишет ни о каких 26. Просто констатируют факт, что ниже 25 пока нет и в ближайшие дни не будет. И еще то, что ты лоханулся когда несколько дней назад продал свои 100 баксов ниже 25.

Я продал вчера по 24.85, и то потому что не хотел заморачиваться наличной логистикой. Наличку можно было занести на 5-10 коп дороже вчера. Но я не захотел брать на себя риски, и тратится на логистику.
А ты свои 100 баксов вчера вечером на дне откупил, или слил? Или это слишком высокие ставки?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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