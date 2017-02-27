Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:12

Мда, просмотрел свежие ставочки по $ депо, и пожалуй заберу их на время под матрац. Надежность укр.банков имхо очень переоценена, премия за риск как в рашке, где $500+ арбузов ЗВР, и 650 тыс грн покрытие страховым фондом (на наши деньги). Наши соросята долбанулись вкрай.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.