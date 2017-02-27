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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:04
zzzzzz написав:
Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))
Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает
Путать рациональность со скупостью - распространенное логическое заблуждение.
П.С. если это не о самом персонаже.... так сообщения из бани видны только в цитатах.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:09
zzzzzz написав: somilitark написав:
Поэтому все разговоры о 28-30,можно относить в валютный юмор не задумываясь.
Голое население вообще не важно.
Посмотри на Аргентину.
В 2013 году курс был 5
В 2014 году курс был 8
А сегодня курс 60.
Политика дешевых денег в угоду политикам популистам всегда заканчивалась одинаково.
Есть еще пример Турции.
в 2013м 4 месяца работал в Аргентине-в банке курс был 5,2, а возле банка с рук менялы по 8 принимали, сливал агенту по 7,7 (давал человеку сотку для семьи заработать)
безработица у тогда была ой-йей, сотня людей стояла с поднятой рукой под воротами порта...выходил бригадир и отбирал человек 15-18 на сутки (остальным-приходите завтра, и так каждый день)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:10
kluychkooleg написав: zzzzzz написав:
Владелец комерческой недвижимости сидит на кредитках с грейс периодом ))
Вы наверно и чай в пакетике по 2 раза заваривает
Ну про кредитки вы зря.
Очень удобная штука. А если еще и кэш-беком...
И состоятельные люди часто потому и состоятельны, что умеют считать деньги.
Судя по всему, Вы полагаете, что умеете. Тогда, наверное, можете, не особо задумываясь, сказать
- сколько стоит Ваш час;
- сколько времени требуется для удержания внимания на всяких неизбежных мелочах типа скроков погашения, высчитывания профита, и т.п.;
- с учетом первого пункта, сколько стоит второй;
- и, наконец, что остается в сухом остатке (кроме удовольствия от самого процесса, конечно)
Приятных выходных и новых открытий!
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:12
Мда, просмотрел свежие ставочки по $ депо, и пожалуй заберу их на время под матрац. Надежность укр.банков имхо очень переоценена, премия за риск как в рашке, где $500+ арбузов ЗВР, и 650 тыс грн покрытие страховым фондом (на наши деньги). Наши соросята долбанулись вкрай.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:12
Investor_33 написав: proftpd66 написав:
будем надеяться что кредитовать не будут и мы сольемся по 40, а потом будет 15 и откупимся
Скорее по 15 сольемся и по 40 откупимся)
При 40 откупимся, а потом при 15 сопьемся
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:12
Zebra написав: bugalter написав:
На наличке нет паники на покупку доллара,если бы Мб не подрастал,то наличка бы чуток съехала вниз.Из - За Мб не съезжает.
Если нет паники, а курс растет, значит плохо дела у слившихся - зимний тренд продолжается.
Паника это когда утром продаешь ,а вечером покупаешь так же или выше,сегодня боковик.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:14
shatenerbi написав:
Было время,когда разрыв м-ду межбанком и наличкой был бопьше гривны,были другие условия.
Было время и больше двух гривень разрыв был
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:15
SILVER_UA написав: bugalter написав:
Если не будет гривны на наличке никакой мб не поможет.Уйдем ниже,рынок сам нащупает курс.
Бух ты таки левый. Если межбанк к вечеру будет 25,5 то даже без гривны спекулянты уйдут туда же.
Мда ,очень запущенный случай.Отрыв от реальности полный.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:17
prodigy написав:
в 2013м 4 месяца работал в Аргентине-в банке курс был 5,2, а возле банка с рук менялы по 8 принимали, сливал агенту по 7,7 (давал человеку сотку для семьи заработать)
безработица у тогда была ой-йей, сотня людей стояла с поднятой рукой под воротами порта...выходил бригадир и отбирал человек 15-18 на сутки (остальным-приходите завтра, и так каждый день)
У нас сейчас все наоборот чем выше курс , тем больше свалят за бугор по визе или без визу . Кстати очередь в визовом центре на подачу документов на рабочую польскую визу сейчас по всей стране 3-4 недели . И это только начинающие валить, те кто давно уже свалили , в кармане с картой побута. Еколайн ( онже автолюкс ) уже начиная с января проводит акцию на билеты Киев-Варшава ( Прага и т.д.) 199грн!!!!
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:19
proftpd66 написав:
Эрик Найман, подробно рассказал на видео. Вы смотрели? Мне его видео пересказывать в письменном виде?
Эрик Найман - знаменитая русскоязычная говорящая голова.
Его экономические утверждения - очень спорны, как минимум.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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