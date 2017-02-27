Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:32

Жаль, что мегаразумы не пишут про покупки и продажи.

А может их нет?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин