Похоже на истерику гривнедепозитчика при росте бакса.
Спокойнее, это всего лишь бумажки, здоровье дороже.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:19
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:23
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Элитная вроде ветка, а разговоры уровня детсадовской песочницы.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:29
До этого он слил па 24,20 и откупил по 24,50.За фиксировал убыток 30 коп.Теперь сли по 24,85.Почем откупит?Пишет вы глупцы,сливайтесь...
Востаннє редагувалось vittore64501 в П'ят 31 січ, 2020 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:31
Мой час стоит... хорошо, очень хорошо. Точную цифру называть не буду.
Срок погашения всегда 25 числа, запомнить не сложно.
Погашение никаких проблем не вызывает, сумма погашения известна 1-го числа.
10-го по приходу денег часть откладывается на погашение под 10% грязными.
25-го вынимается и гасится.
Считать профит? Вот это уже совсем не понятно - зачем??? Ясно, что он есть, кого интересует конкретная цифра.
Это уж точно нищебродом надо быть типа Плюшкина.
И вообще это удобно.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:31
давно пора.
а советы были что нужно:
по 26,6 доллар покупать на все. по 24 все продавать.
факапы влады ждут...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:32
Жаль, что мегаразумы не пишут про покупки и продажи.
А может их нет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:33
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:39
Все дело тактики, опыта, чуйки и везения.
В этом году влетели, видимо, все.
И продолжают периодически влетать.
Потому, что по другую сторону стола шулера, которые знают прикуп и с пятью тузами в рукаве.
Одно не понятно, зачем, сделав ошибку с мизерными пока потерями, истерить?
Евро вверх пошло - 1,1051.
Но с этой малахольной валютой не знаешь, что ждать завтра.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 31 січ, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:43
Абсолютно согласен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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