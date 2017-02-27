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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3738373937403741>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 250
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
8%
21
выше 26
17%
42
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:19

  Вкладчик1234 написав:0.004 или 0.4%!!!!!!
Скупайтесь, глупцы! (Можно и на кредитные) :lol:
Это уже не остановить!


Похоже на истерику гривнедепозитчика при росте бакса.
Спокойнее, это всего лишь бумажки, здоровье дороже.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:23

  Вкладчик1234 написав:Ещё вчера в Конкорде па 24.85. Там была сумма не очень круглая. (1600+++)


Теперь понятно.
Потеря 400 грн - это трагедия, достойная истерики.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Элитная вроде ветка, а разговоры уровня детсадовской песочницы.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:29

  kluychkooleg написав:
  Вкладчик1234 написав:Ещё вчера в Конкорде па 24.85. Там была сумма не очень круглая. (1600+++)


Теперь понятно.
Потеря 400 грн - это трагедия, достойная истерики.

До этого он слил па 24,20 и откупил по 24,50.За фиксировал убыток 30 коп.Теперь сли по 24,85.Почем откупит?Пишет вы глупцы,сливайтесь... :D
Востаннє редагувалось vittore64501 в П'ят 31 січ, 2020 15:33, всього редагувалось 1 раз.
vittore64501
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:31

  headshaker написав:
Судя по всему, Вы полагаете, что умеете. Тогда, наверное, можете, не особо задумываясь, сказать

- сколько стоит Ваш час;
- сколько времени требуется для удержания внимания на всяких неизбежных мелочах типа скроков погашения, высчитывания профита, и т.п.;
- с учетом первого пункта, сколько стоит второй;
- и, наконец, что остается в сухом остатке (кроме удовольствия от самого процесса, конечно)

Приятных выходных и новых открытий! :D


Мой час стоит... хорошо, очень хорошо. Точную цифру называть не буду.
Срок погашения всегда 25 числа, запомнить не сложно.
Погашение никаких проблем не вызывает, сумма погашения известна 1-го числа.
10-го по приходу денег часть откладывается на погашение под 10% грязными.
25-го вынимается и гасится.
Считать профит? Вот это уже совсем не понятно - зачем??? Ясно, что он есть, кого интересует конкретная цифра.
Это уж точно нищебродом надо быть типа Плюшкина.
И вообще это удобно.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:31

  Вкладчик1234 написав:...поэтому в валютной ветке перехожу в режим "read only".
Тут советчиков и без меня хоть отбавляй

давно пора.
а советы были что нужно:
по 26,6 доллар покупать на все. по 24 все продавать.
факапы влады ждут...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:32

Жаль, что мегаразумы не пишут про покупки и продажи.
А может их нет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:33

Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%

  olgerd написав: очередь в визовом центре на подачу документов на рабочую польскую визу сейчас по всей стране 3-4 недели


Найближчим часом Ощадбанк як лідер іпотечного кредитування запропонує іпотечні програми від 15,99 %. Відтак, кожен зможе обрати для себе персональну програму залежно від потреб і можливостей.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:39

  Вкладчик1234 написав:Жаль, что мегаразумы не пишут про покупки и продажи.
А может их нет?


Все дело тактики, опыта, чуйки и везения.
В этом году влетели, видимо, все.
И продолжают периодически влетать.
Потому, что по другую сторону стола шулера, которые знают прикуп и с пятью тузами в рукаве.
Одно не понятно, зачем, сделав ошибку с мизерными пока потерями, истерить?
Евро вверх пошло - 1,1051.
Но с этой малахольной валютой не знаешь, что ждать завтра.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 31 січ, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:43

  kluychkooleg написав:
  Вкладчик1234 написав:Жаль, что мегаразумы не пишут про покупки и продажи.
А может их нет?


Все дело тактики, опыта, чуйки и везения.
В этом году влетели, видимо, все.
И продолжают периодически влетать.
Потому, что по другую сторону стола шулера, которые знают прикуп и с пятью тузами в рукаве.
Одно не понятно, зачем, сделав ошибку с мизерными пока потерями, истерить?

Абсолютно согласен
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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