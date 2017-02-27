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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:46
Кто слился, признавайтесь?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:48
Шановні форумчани!
Закінчуємо флуд!!!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:53
Нехай 200 грн
Годину в місяць
Приблизно 1000-1200 грн
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:09
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Судя по всему вы считаете, что умеете....
Тогда потрудитесь ответить на следующий вопрос (гипотетический):
в какой отрасли Украинской экономики, при увеличении количества часов в сутках на один час, зарплата увеличится на часовой рейт?
Востаннє редагувалось kolyuchy в П'ят 31 січ, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:10
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................31.01.2020......................03.02.2020
дата розрахунку.................30.01.2020......................31.01.2020
Євро.....................................27,4751...........................27,6587
Долар США..........................24,9196...........................25,0294
После полудня доллар прибавил копейку.
Открывшись на 6.5 копеек выше вчерашнего закрытия, сразу начали идти вверх. За 45 минут выросли на 4 копейки. После 25-минутной паузы за следующие 25 минут выросли еще на 4.5 копейки. На этом остановились.
После 12 приподнялись еще на копейку и ушли на обед. После обеда добавили еще 1.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 25.0350 - 25.0600. За день выросли на 11 копеек относительно открытия и на 17.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 27.7410 (-1) -271
2018 - 27.8435 (-16) -281
2017 - 27.0795 (-4)
2016 - 25.5550 (+40)
Ничто человеческое нам не чуждо
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