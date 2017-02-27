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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3738373937403741

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 250
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
18%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
37
25.51-26
8%
21
выше 26
17%
42
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:46

Кто слился, признавайтесь?
https://strana.ua/news/247416-v-tsentre ... larov.html
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:48

Шановні форумчани!
Закінчуємо флуд!!!

Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:53

  headshaker написав:
  kluychkooleg написав:Ну про кредитки вы зря.
Очень удобная штука. А если еще и кэш-беком...
И состоятельные люди часто потому и состоятельны, что умеют считать деньги.
Судя по всему, Вы полагаете, что умеете. Тогда, наверное, можете, не особо задумываясь, сказать

- сколько стоит Ваш час;
Нехай 200 грн
  headshaker написав: - сколько времени требуется для удержания внимания на всяких неизбежных мелочах типа скроков погашения, высчитывания профита, и т.п.;
Годину в місяць
  headshaker написав: - с учетом первого пункта, сколько стоит второй;
- и, наконец, что остается в сухом остатке (кроме удовольствия от самого процесса, конечно)
Приятных выходных и новых открытий! :D
Приблизно 1000-1200 грн
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:09

  zzzzzz написав:Межбанк 03/06

Кто-то писал что НБУ стоял с офером по 25,055 , или ушел или раскупили. Едем дальше.

продал 50 по 05 и стал по 07
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Судя по всему, Вы полагаете, что умеете. Тогда, наверное, можете, не особо задумываясь, сказать

- сколько стоит Ваш час;

Судя по всему вы считаете, что умеете....
Тогда потрудитесь ответить на следующий вопрос (гипотетический):
в какой отрасли Украинской экономики, при увеличении количества часов в сутках на один час, зарплата увеличится на часовой рейт?
Востаннє редагувалось kolyuchy в П'ят 31 січ, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:10

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................31.01.2020......................03.02.2020
дата розрахунку.................30.01.2020......................31.01.2020
Євро.....................................27,4751...........................27,6587
Долар США..........................24,9196...........................25,0294
После полудня доллар прибавил копейку.
Открывшись на 6.5 копеек выше вчерашнего закрытия, сразу начали идти вверх. За 45 минут выросли на 4 копейки. После 25-минутной паузы за следующие 25 минут выросли еще на 4.5 копейки. На этом остановились.
После 12 приподнялись еще на копейку и ушли на обед. После обеда добавили еще 1.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 25.0350 - 25.0600. За день выросли на 11 копеек относительно открытия и на 17.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 27.7410 (-1) -271
2018 - 27.8435 (-16) -281

2017 - 27.0795 (-4)
2016 - 25.5550 (+40)

  ruvex написав:Элитная вроде ветка, а разговоры уровня детсадовской песочницы.

Ничто человеческое нам не чуждо :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:23

а рубчик таки педает :mrgreen:
сірий
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