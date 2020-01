Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:02





В условленное время к нему в машину "Suzuki" подсел мужчина средних лет и сразу же с напускным недоверием попросил показать доллары. Клиент вынул из кармана пачку банкнот, но "валютчик" сказал, что ему нужно осмотреть деньги перед обменом - нет ли там пачек-"кукол" с нарезанной бумагой или же купюр меньшего достоинства. Мужчина доверчиво передал ему пачку с 40 тысячами долларов и тут же поплатился. Мнимый меняла оказался грабителем. Он схватил пачку валюты, выскочил из автомобиля и растворился в соседних дворах.

